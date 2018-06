Citskovskis "Rīta panorāma" norādīja, ka VID vadītāja amata pretendentu izvērtēšanas komisija izvēlējās spēcīgāko kandidātu - cilvēku, kuram bija redzējums par nozares attīstību, skaidra vīzija, ko grib sasniegt, laba izglītība un pieredze kā pārmaiņu vadītājam. Komisija vienbalsīgi atbalstīja Skujiņa nominēšanu par VID vadītāja amata kandidātu.

Turklāt komisija uzdeva Skujiņam jautājumus par saistību ar Martinsonu. Skujiņš apliecinājis, ka ar Martinsonu nekad neesot ticies un viņu nepazīst.

Citskovskis nolēmis vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī Drošības policijā, lai šos apstākļus vēlreiz pārbaudītu.

Laikraksts "Diena" vēsta, ka Skujiņš bijis finanšu direktors koģenerācijas projektu attīstītājā "Energo Capital". Kā galvenie "Energo Capital" attīstīto koģenerācijas projektu investori, bijuši Martinsons un bijušais "Parex bankas" līdzīpašnieks Viktors Krasovickis.

Skujiņš "Energo Capital" amatu ieņēmis no 2012. gada februāra līdz oktobrim. Pie saviem sasniegumiem šajā amatā viņš min sarunas ar dažādām bankām un kredītiestādēm par kopumā 34 miljonu eiro kredītiem celtniecības darbiem, aprīkojuma iegādei un apgrozāmo līdzekļu iegūšanai "Energo Capital" investīcijām biomasas koģenerācijas elektrostaciju attīstībā. Skujiņš uzņēmumā arī vadījis juridisko, vides un biznesa izpēti, lai iegūtu banku aizdevumus. Tagad "Energo Capital" izgājis maksātnespējas procesu un palicis valstij parādā 135 495 eiro nenomaksātos nodokļos, vēsta "Diena".

Jautājums par Skujiņa darbu "Energo Capital" esot izskanējis VID vadītāja pretendentu atlases gaitā, bet viss, ko viņš varējis paskaidrot, ka atbildējis tikai par kredītu piesaisti no bankām un ar Martinsonu nav ne ticies, ne komunicējis. "Es nezināju to, kas man nebija jāzina, es nepārvaldīju finanšu plūsmas, ar to nodarbojās citi cilvēki. Finanšu direktora amats bija amata nosaukums, par kuru vienojāmies, ka tas "smuki skan"," norādījis Skujiņš.

Savukārt laikraksts "Neatkarīgā" ziņo, ka Skujiņš 2012. gadā ir bijis SIA "Natural Resources" valdes loceklis, īpašnieks un pat likvidators, bet šī uzņēmuma līdzīpašnieks savulaik bijis Martinsons.

2009. gadā "Natural Resources" saņēmusi kvotu elektroenerģijas ražošanai biogāzes elektrostacijās, respektīvi, šis uzņēmums iesaistījās tā dēvētajā obligātā iepirkuma biznesā. Līdz 2010. gada janvārim šis uzņēmums saucās SIA "Taka - G5". Tās īpašnieki tolaik bija Martinsons un AS"Taka-G". Ar AS"Taka-G" tiek saistīti uzņēmēji Andris Griģis un Valdis Pirktiņš.

"Firmas.lv" dati liecina, ka pašreizējais VID ģenerāldirektora amata kandidāts par "Natural Resources" 100% kapitāla daļu īpašnieku kļuvis 2012. gada 26. martā. Uzņēums kļuvis makstnespējīgs un tā paša gada 3. decembrī Skujiņš atdevis kapitāla daļas AS"Iesim zaļi".

Paralēli šajā laikā Skujiņš bijis arī uzņēmuma vienīgais valdes loceklis un īsu brīdi arī likvidators, vēsta laikraksts.