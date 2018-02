Vienlaikus partija atteikusi sadarbību "Vienotībai". ""Kustība "Par!"" uzskata partiju "Vienotība" par cienījamu partneri, tomēr tās tālākā darbība valdošajā koalīcijā, kā arī virkne programmatisku atšķirību neļauj "Kustībai "Par!"" pievienoties "Vienotības" un reģionālo partiju apvienībai," norādīts partijas izplatītajā paziņojumā.

Līdz ar to "Kustības "Par!"" biedriem, kā skaidro partijā, būtu loģiski turpināt darbu Saeimā kā neatkarīgajiem deputātiem.

Tuvākajā laikā četri deputāti pieņems lēmumu par savu dalību Saeimas frakcijā.

No "Kustības "Par!"" Saeimā ir četri no "Vienotības" aizgājuši deputāti: Lolita Čigāne, Ints Dālderis, Andrejs Judins un Aleksejs Loskotuvs. Šie deputāti 12. saeimā tika ievēlēti no "Vienotības" saraksta.

Ziņots, ka pirmdien partija "Vienotība" nosūtīja atklātu vēstuli partijai "Kustība "Par!"" ar aicinājumu uz sarunām par sadarbību centriski demokrātisko partiju apvienībā.