Šādu ierosinājumu Parādnieks iesniedzisa grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā uz trešo lasījumu.

Parādnieks skaidro, ka priekšlikuma mērķis ir pasargāt jauniešus no bezatbildīgas aizņemšanās riska. Politiķis norāda - lai arī pilngadība iestājas no 18 gadu vecuma, personas 18-19 gadu vecumā lielākoties vēl mācās vidusskolā, profesionālās vidējās izglītības iestādēs vai arī tikko sākušas studijas augstākās izglītības iestādēs.

"Šādai potenciālo patērētāju grupai vēl nav pastāvīgas darba vietas ar regulāriem ienākumiem, vienlaikus var arī nebūt pietiekamas izpratnes finanšu disciplīnas jautājumos," uzskata deputāts. Tas paaugstinot risku nonākt finanšu grūtībās, neapzināti radot nesamērīgu finanšu slogu.

Deputāts piebilst, ka arī Latvijas nebanku kredītdevēju asociācija ir norādījusi, ka šī ir augsta riska debitoru grupa, tāpēc asociācijas biedru vidū laba prakse paredz neizsniegt kredītus personām līdz 20 gadu vecumam.

Vēl Parādnieks rosina aizliegt reklamēt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus radio un televīzijā, presē un citos plašsaziņu līdzekļos, interneta vietnēs, sabiedriskajā transportā, vides reklāmās, kā arī izmantojot jebkuru citu komerciālas komunikācijas veidu - iespieddarbus, plakātus, uzlīmes, kino un videofilmas. Aizliegums neattiektos uz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu zīmola reklāmu.

Deputāts skaidro, ka priekšlikuma būtība ir aizliegt patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmas, sekojot Igaunijas un citu valstu labajai praksei. Valdības noteikumi jau paredz detalizētākus reklamēšanas ierobežojumus, kas ietver arī bezatbildīgas aizņemšanās veicināšanu. Parādnieks uzskata, ka viņa priekšlikums noteiktu stingrāku ierobežojumu nostiprināšanu arī speciālajā likumā.

Kā ziņots, otrajā lasījumā atbalstītais likumprojekts paredz, ka patērētāju kreditēšanas līguma, kas noslēgts uz laiku līdz 30 dienām un paredz kredīta atmaksu vienā maksājumā, summa nevarēs pārsniegt 50% no valstī noteiktās minimālās algas jeb 215 eiro. Tāpat plānots, ka šo aizdevumu atmaksas termiņu būs aizliegts pagarināt vairāk nekā divas reizes. Nosacījums neattieksies uz gadījumiem, kad kredīta atmaksai tiks piedāvāts maksājumu grafiks, saskaņā ar kuru pamatsumma atmaksājama pa daļām.

Savukārt, lai atbilstoši likuma prasībām kredīta devējs varētu novērtēt patērētāju spēju atmaksāt kredītu, paredzēts noteikt, ka uz informāciju, kas saņemta no paša patērētāja, iespējams balstīties tikai tad, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota. Tāpat likumprojektā kredīta devējiem noteikts pienākums ar kredītinformācijas biroja starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāja un galvinieka saistībām, kā arī to izpildes gaitu.

No likuma plānots izslēgt normu, kas paredz, ka prasība par kreditēšanas līguma procentu maksājuma samazinājumu gadījumā, ja kredīts piešķirts, neizvērtējot patērētāja spēju to apmaksāt, ir ceļama tiesā sešu mēnešu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas. Līdz ar to patērētājam būs iespēja tiesā vērsties arī pēc sešiem mēnešiem.