Katoļu baznīcas pāvesta Franciska dievkalpojumam, kas 24. septembra pēcpusdienā notiks Aglonā, reģistrējušies 31 902 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm, portālu “Delfi” informēja Latvijas Romas katoļu baznīcas Informācijas centrā.

Reģistrācija pāvesta svinētajai svētajai misei notika no 8. jūlija līdz 19. augustam. Elektroniski mājas lapā www.pavestsLatvija2018.lv reģistrējās 14 845 cilvēki, savukārt katoļu draudzēs – 17 057.

Visvairāk cilvēku ir reģistrējies Rēzeknes-Aglonas diecēzē – 16 697 cilvēki. Rīgas arhidiecēzē ir reģistrējušies 10 255 cilvēki, Jelgavas diecēzē – 3350, bet Liepājas diecēzē – 681.

Reģistrējušies ir arī 919 cilvēki no ārvalstīm. Viņu vidū visvairāk ciemiņu būs no Baltkrievijas, bet tāpat arī no Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm.

Tie iedzīvotāji, kas nav reģistrējušies, bet vēlas turp doties, pēc 9. septembra varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām ieejas kartēm. Informācija par to, kā piedalīties Svētajā Misē bez ieejas kartes, tiks izplatīta īsi pirms vizītes.

Jau vēstīts, ka Francisks 24. septembrī viesosies Latvijā. Dienas pirmajā pusē viņam ir plānota tikšanās ar valsts prezidentu un valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem Rīgas pilī, pēc tam sekos ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, ekumenisks dievkalpojums Rīgas Domā un Rīgas sv. Jēkaba katedrāles apmeklējums.

Dienas otrajā pusē viņš dosies uz Aglonu, kur svinēs svēto Misi.

Tāpat ziņots, ka pāvesta vizītes diena Latvijā būs brīvdiena.

Valdība vizītes nodrošināšanai piešķīrusi ap 800 000 eiro, savukārt Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstījusi lūgumu piešķirt 233 000 eiro, kas nepieciešami Franciska uzņemšanai septembrī.