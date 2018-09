Romas pāvesta Franciska vizītes laikā pirmdien, 24. septembrī, Vecrīgā un Brīvības pieminekļa apkārtnē ierobežos transportlīdzekļu un gājēju kustību, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No 23. septembra pulksten 20 līdz 24. septembra pulksten 6.30 transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei un 11. novembra paralēlās ielas abās pusēs, posmā no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei.

No 23. septembra pulksten 20 līdz 24. septembra pulksten 11 transportlīdzekļi apstāties un stāvēt nedrīkstēs arī Aspazijas bulvāra abās pusēs, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, Raiņa bulvāra abās pusēs, posmā no Reimersa ielas līdz Inženieru ielai un Brīvības laukumā.

No 23. septembra pulksten 20 līdz 24. septembra pulksten 12.45 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt Šķūņu ielas abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Doma laukumam, Doma laukumā, Herdera laukumā, Jēkaba ielas abās pusēs, posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Trokšņu ielai, Mazās Pils ielas abās pusēs, posmā no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai un Jaunielas abās pusēs, posmā no Doma laukuma līdz Palasta ielai.

No 23. septembra pulksten 23.30 līdz 24. septembra pulksten 14.45 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā, Pils ielas abās pusēs, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, Mazā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Bet 24. septembrī no pulksten 7 līdz 14.30 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt Klostera ielas abās pusēs un Kalpaka bulvāra labajā pusē, posmā no Jura Alunāna ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

24. septembrī no pulksten 8.45 līdz 9.10 un no pulksten 10 līdz 10.10 satiksmi slēgs Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā, Poļu gātes un Pils ielas krustojumā.

24. septembrī no pulksten 10 līdz 12.30 satiksmi slēgs Kaļķu ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Šķūņu ielai, Šķūņu ielā, posmā Kaļķu ielas līdz Doma laukumam, Doma laukumā, Herdera laukumā, Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai, Jēkaba ielā, posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Trokšņu ielai, Mazā Pils ielā, posmā no Jēkaba ielas līdz Mazajai Miesnieku ielai.

Transportlīdzekļu satiksme pirmdien no pulksten 11 līdz 14.30 būs slēgta Klostera ielā. No pulksten 10 līdz 10.30 nepieciešamības gadījumā satiksmi slēgs Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Aspazijas bulvārī, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai.

Pirmdien no pulksten 8 līdz 14.30 ierobežos vai slēgs gājēju kustību Pils laukumā, Brīvības laukumā, Kaļķu ielā, Šķūņu ielā, Doma laukumā, Jēkaba ielā, Mazās Pils ielā un Klostera ielā.

Rīgas dome atgādina, ka Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un Nacionālo bruņoto spēku Militāro policiju nodrošinās ārvalstu delegācijas pārstāvju autotransporta kolonnas piebraukšanu pie apmeklējamiem objektiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi trīs minūtes pirms ārvalstu delegācijas transportlīdzekļu kolonnas braukšanas sākuma noteiktajā maršruta posmā un nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību pasākuma norises vietās norādītajā laikā.

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija pirmdien no pulksten 8 līdz 11 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

"Rīgas satiksme" informē, ka 2018. gada 24. septembrī, Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes dēļ, sabiedriskā transporta kustība tiks organizēta pēc brīvdienu kustības sarakstiem.

Par izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā informēja arī pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Pirmdien no pulksten 10 līdz aptuveni 10.30 gadījumā, ja slēgs kustību Zigfrīda Annas Meierovica un Aspazijas bulvārī, 5., 7., un 11. maršruta tramvaji attiecīgi no Iļģuciema, Ķengaraga un Mežaparka kursēs līdz Radio ielai (pieturvieta "Stacijas laukums"). No Mīlgrāvja un Ausekļa ielas braucošie tramvaji, iespējams, īslaicīgi pieturēs pirms Krišjāņa Valdemāra ielas.

Atsevišķos autobusu un trolejbusu maršrutos naktī no 24. septembra uz 25. septembri tiks organizēti papildu reisi. Plānots, ka no Centrālās stacijas apkārtnes pieturvietām, zemāk norādītie autobusi un trolejbusi izbrauks pulksten 00.30, 1.30 un 2.00, lai nogādātu vilcienu pasažierus no Aglonas uz Rīgas pilsētas mikrorajoniem:

8. autobusa maršrutā no pieturvietas "Stacijas laukums" uz Zolitūdi;

9. autobusa maršrutā no pieturvietas "Merķeļa iela" uz Mežaparku;

21. autobusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Raiņa bulvārī) uz Imantu;

24. autobusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Gogoļa ielā) uz Mangaļsalu

30. autobusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Raiņa bulvārī) uz Daugavgrīvu

40. autobusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Gogoļa ielā) uz Juglu;

15. trolejbusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Raiņa bulvārī) uz Ķengaragu;

18. trolejbusa maršrutā no pieturvietas "Centrālā stacija" (Satekles ielā) uz Mežciemu;

22. trolejbusa maršrutā no pieturvietas "E. Birznieka-Upīša iela" uz Pļavniekiem;

27. trolejbusa maršrutā no pieturvietas "Stacijas laukums" uz Ziepniekkalnu.

"Rīgas satiksme" informēja, ka norādītie autobusi un trolejbusi no Rīgas pilsētas centra līdz mikrorajonam brauks pa savu maršrutu tik tālu, līdz izkāps pēdējais pasažieris.

Rīgas pilsētas sabiedriskais transports 24. septembrī kursēs pēc brīvdienu saraksta. Uzņēmuma klientu apkalpošanas centri būs slēgti.