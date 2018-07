Pāvesta Franciska vizītes laikā Rīgā par brīvprātīgajiem ir pieteikušies 140 cilvēki, kuru vidū ir ne tikai katoļi, bet arī luterāņi, baptisti un cilvēki, kuri nepieder nevienai no konfesijām, bet vizītes otrajā daļā – Aglonā – kā brīvprātīgie darbosies 200 Latgales jaunsargi, liecina informācija Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes portālā "katolis.lv".

Jaunsardzes un informācijas centra direktors Aivis Mirbahs portālam pastāstījis, ka Aglonā kā brīvprātīgie darbosies jaunieši vecumā no 13 līdz 21 gadam no Jaunsardzes un informācijas centra 2. novada nodaļas, kurā ir iekļauti jaunsargi no visa Latgales reģiona – no Viļakas līdz Daugavpilij un no Krustpils līdz Zilupei.

Mirbahs atzinis, ka brīvprātīgais darbs Aglonā jaunsargiem būs unikāls notikums, jo parasti jaunieši apgūst dzīvei nepieciešamās iemaņas, piemēram, darbu ar karti un orientēšanos, izdzīvošanu brīvā dabā, kā arī apgūst patriotisko audzināšanu, vēsturi.

"Tā kā Latgale ir zināma kā ļoti reliģisks novads, uzskatu, mūsu pienākums ir piedalīties. Turklāt jaunsargu vērtības un standarti nosaka, ka jaunsargi ir atbildīgi, sabiedriski aktīvi un izpalīdzīgi. Dalība pāvesta Franciska vizītes organizēšanā ir vienreizēja iespēja attīstīt jauniešos sociālās iemaņas un audzināt atbildīgus Latvijas pilsoņus," atzinis Mirbahs.

Jaunsargi uz Aglonu dosies vienu dienu pirms pāvesta vizītes, lai iepazītos ar uzticētajiem pienākumiem un izspēlētu nestandarta situācijas. Jaunsargi būs tērpušies civilā apģērbā, kurā būs iestrādātas pāvesta vizītes un Jaunsardzes atpazīstamības zīmes.

Jau vēstīts, ka Latvijas Romas katoļu baznīca iepriekš izplatīja paziņojumu medijiem, norādot, ka meklē 160 brīvprātīgos, kas 24. septembrī Rīgā pāvesta Franciska vizītes laikā palīdzēs dažādos darbos. Iepriekš gan tika izskanējis, ka pieteikties par brīvprātīgajiem varēs tikai katoļu baznīcas draudžu locekļi un kopienu pārstāvji, nevis visi interesenti.

Jau vēstīts, ka Francisks 24. septembrī viesosies Latvijā. Dienas pirmajā pusē viņam ir plānota tikšanās ar valsts prezidentu un valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem Rīgas pilī, pēc tam sekos ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa, ekumenisks dievkalpojums Rīgas Domā un Rīgas sv. Jēkaba katedrāles apmeklējums.

Dienas otrajā pusē viņš dosies uz Aglonu, kur svinēs svēto Misi.

Tāpat ziņots, ka pāvesta vizītes diena Latvijā būs brīvdiena.

Valdība vizītes nodrošināšanai piešķīrusi ap 800 000 eiro, savukārt Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstījusi lūgumu piešķirt 233 000 eiro, kas nepieciešami Franciska uzņemšanai septembrī.