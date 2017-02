Latvijā ir 1015 bērnu, kuri sasnieguši obligāto izglītošanās vecumu, bet nezināmu iemeslu dēļ nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē, atsaucoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopoto informāciju, vēsta "Latvijas Avīze".

Piemēram, Rīgā ir pat 225 bērni, par kuru skološanos nekas nav zināms, taču pašvaldība nevis atzīst, ka informācijas nav, bet par 202 bērniem laikrakstam norāda, ka "situācija tiek noskaidrota".

Pašvaldības gan mierina, ka gadījumu, kad bērns tik tiešām neapmeklē skolu, nav daudz. Piemēram, Jūrmalā deklarēti daudz bērnu, kas patiesībā tur nedzīvo un mācās citā valstī. Šīs ģimenes sastapt var tikai vasarās, kad atbildīgie dienesti arī dodas pie tām, lai noskaidrotu situāciju.

Šis rādītājs ir gandrīz uz pusi lielāks nekā pagājušajā gadā. Šogad dienests pirmo reizi apkopojis informāciju arī par izglītības iestādēs nereģistrētiem piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuriem būtu jāapmeklē pirmsskolas sagatavošanas grupas. Atklājies, ka izglītības iestādēs nav reģistrēti 1665 bērni obligātajā pirmsskolas sagatavošanas vecumā.

Kopumā skolās nav reģistrēti 17 357 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Noskaidrots, ka no šiem skolēniem 13 803 skolas vecuma un 961 piecus un sešus gadus vecs bērns dzīvo ārzemēs, līdz ar to arī izglītību iegūst ārpus Latvijas.

Vēl 2024 bērni virs septiņiem gadiem un 205 piecgadnieki un sešgadnieki ir citas valsts pilsoņi un Latvijā saņēmuši uzturēšanās atļauju, bet dzīvo savas pilsonības valstī.