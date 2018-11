Pirmdienas vakarā pēc divu stundu diskusijām no amata atbrīvots Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs ("Tukuma pilsētai un novadam").

Volfs, komentējot opozīcijas deputātu pieprasījumu, deputātiem stāstīja par paveikto uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā un jauno darbavietu radīšanā. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka deputātu pieprasījums atbrīvot viņu no amata ir cilvēktiesības ierobežojošs. Deputāts atgādināja arī, ka pašvaldības vēlēšanās viņš ieguvis nemainīgi augstu novērtējumu no vēlētājiem, un politiskā spēka sarakstā bijis viens no trim atzītākajiem deputāta kandidātiem.

Domes sēdē Volfs, kuram opozīcijas deputāti pārmeta, iespējams, nelikumīgu lēmumu pieņemšanu, arī vairākiem atstādināšanas pieprasītājiem pārmeta lēmumus un rīcību, kas neesot vērtējami viennozīmīgi, nosaucot deputātus par liekulības un divkosības paraugu.

Deputātiem asi diskutējot par vicemēra darbu, arī koalīcijas pārstāvis Normunds Rečs ("Tukuma pilsētai un novadam") atzina, ka, iespējams, vairāki domes lēmumi pieņemti, uzticoties domes amatpersonām un pašvaldības darbiniekiem.

Diskusiju noslēgumā Volfs no amata tika atbrīvots ar deviņām balsīm "par", bet pret viņa atlaišanu bija astoņi deputāti.

Jau vēstīts, ka Volfam opozīcijas deputāti pārmet vēja parka un olu ražotnes attīstītāju interešu lobēšanu, neieklausoties iedzīvotājos un pārējos deputātos. Septiņi deputāti no domes opozīcijas deputātu frakcijas "Trīs partiju apvienība", kurā pārstāvētas Latvijas Zaļā partija, nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un partija "No sirds Latvijai", uzskata, ka Volfa darbību dēļ par domi veidojas negatīvs iespaids gan novada, gan Latvijas mērogā.

Tieši opozīcijas frakcijas deputāti bija tie, kas savulaik rosināja neuzticības izteikšanu domes izpilddirektoram Mārim Rudaus-Rudovskim, un arī tagad, pieprasot Volfa demisiju, deputāti atsaucas un bijušā izpilddirektora vadībā realizētajiem projektiem, kas "turpina izpumpēt Tukuma novada budžetu". Opozīcija uzskata, ka Rudaus-Rudovskis "stefetes kociņu nodevis tālāk" Volfam.

Deputāti Volfam pārmet viņa tuvību konkrētai uzņēmēju grupai un politiskajam centram.