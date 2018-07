AS " Pasažieru vilciens " pēc XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku noslēguma koncerta "Zvaigžņu ceļā" ģenerālmēģinājuma 7. jūlijā un noslēguma koncerta "Zvaigžņu ceļā" 8. jūlijā ir norīkojis vairākus papildu vilcienus, informēja kompānijā.

Naktī pēc 7. jūlija noslēguma koncerta "Zvaigžņu ceļā" ģenerālmēģinājuma ir norīkoti divi papildu vilcieni, kas aties no Mangaļu stacijas uz Rīgu pulksten 00.55 un pulksten 1.05.

Arī naktī pēc 8. jūlija noslēguma koncerta divi papildu vilcieni no Mangaļu stacijas dosies uz Rīgu, un tie aties pulksten 1.25 un pulksten 1.34. Ap šo pašu laiku pretējā virzienā - uz Saulkrastiem - arī ir norīkoti papildu vilcieni.

Gan pēc "Zvaigžņu ceļā" noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma, gan pēc "Zvaigžņu ceļā" noslēguma koncerta "Pasažieru vilciens" ir norīkojis arī papildu vilcienu reisus no Rīgas, kas Svētku apmeklētājus nogādās tālāk uz Ogri, Jelgavu un Sloku. Šie vilcieni no Rīgas stacijas aties 10 minūtes pēc pēdējā vilciena no Mangaļiem pienākšanas Rīgā.

"Pasažieru vilciens" pārstāvji atgādina, ka, dodoties kājām, stacijā "Mangaļi" no Mežaparka Lielās estrādes var nokļūt aptuveni 25 minūtēs, tālāk vilcienā līdz Rīgai būs jāpavada 16 minūtes. Lai nokļūtu stacijā "Mangaļi", izejot pa Mežaparka Lielās estrādes apmeklētāju vārtiem, ir jādodas pa labi un jāseko "Pasažieru vilciens" norādēm ceļa malās.