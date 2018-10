Pēc kritikas par diskutablo un plašu rezonansi raisījušo priekšvēlēšanu reklāmu, partija "No Sirds Latvijai" (NSL) no savām rindām izslēgusi valdes locekli Normundu Grostiņu, teikts Grostiņa paziņojumā medijiem.

"Saņemot no NSL valdes locekļa Normunda Grostiņa kritiku par savu priekšvēlēšanu reklāmu ar motorzāģi un šīs pašdarbības nesaskaņošanu ar partijas valdi, kā arī kritiku par krimināli sodīta NSL biedra Jevgēnija Sadovska (kuru CVK izsvītroja no 13. Saeimas kandidātu saraksta) izvirzīšanu par iekšlietu ministra kandidātu no NSL, partijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba un NSL valde ceturtdien, 25. oktobrī aizmuguriski izslēdza NSL valdes locekli Normundu Grostiņu no partijas," teikts paziņojumā medijiem.

Jau ziņots, ka NSL 13. Saeimas vēlēšanās saņēma tikai 0,84% lielu vēlētāju atbalstu un parlamentā neiekļuva.