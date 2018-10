Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem izveidei nepieciešami 25,05 miljoni eiro, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā sacīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) konsultante Sigita Sniķere.

PKC aprēķinātā šī dienesta izveides fiskālā ietekme ir 25,05 miljoni eiro, un šī summa var kļūt lielāka, ņemot vērā, ka finansējums aprēķināts tikai par jaunajām funkcijām un iecerēm, kuras līdz šim ministrijās nav veiktas.

Lielākā daļa jeb vairāk nekā 13 miljoni eiro nepieciešami psihologa pieejamības pirmsskolas izglītības iestādēs uzlabošanā, kā arī psihiatra komandas stiprināšanā. Vēl 2,87 miljoni eiro nepieciešami dienesta pārklājuma, bet 2,16 miljoni eiro asistenta bērniem nodrošināšanā. Tāpat 2,7 miljoni eiro nepieciešami sociālo prasmju attīstīšanai jauniešiem ar antisociālu uzvedību.

Pēc Sniķeres paustā, dienests varētu sastāvēt no desmit struktūrvienībām Rīgā un reģionos, un katrā no tām varētu strādāt 15 līdz 17 speciālisti no dažādām jomām. Tāpat PKC rosina dienestam deleģēt patlaban pašvaldību organizēto Pedagoģiski medicīnisko komisiju darba organizēšanu.

Sniķere uzsvēra, ka Latvijā apmēram 10% bērnu būtu īpaši svarīga šāda dienesta izveide, turklāt, PKC ieskatā, šāds dienests sniegtu arī nozīmīgus ilgtermiņa uzlabojumus, tostarp Latvijas bērnu un sabiedrības kopumā garīgās veselības uzlabošanos.

Kā sēdē sacīja PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde, šāda dienesta izveide būtu pirmais gadījums, kad tiek izveidota padotības iestāde, kuras darbu organizē vairākas ministrijas.

Osvalde uzsvēra, ka dienesta izveide ir tūlītēji īstenojams plāns. Vienlaikus PKC vadītāja vietniece uzsvēra, ka bez politiskā atbalsta dienests noteikti netiks izveidots.

Lai īstenotu dienesta darbību, pēc Osvaldes paustā, būs nepieciešams veikt arī dažādus grozījumus, tostarp Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Kā ziņots, atbalsta pilnveidei bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem tiek rosināts veidot Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu, liecina saskaņošanas procesā esošais PKC izstrādātais ziņojums par starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu, nodrošinot savlaicīgāku un labāku palīdzības sniegšanu bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

PKC norādīja, ka, lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnam attīstās smagi psihiskie traucējumi vai nostiprinās antisociāla uzvedība, kā rezultātā bērns nonāk psihoneiroloģiskā slimnīcā, audzināšanas iestādē nepilngadīgiem vai sociālās korekcijas izglītības iestādē un turpina radīt veselības, sociālo un ekonomisko slogu tālākā dzīves laikā, nepieciešams veidot starpinstitucionālu tiešo valsts pārvaldes iestādi - Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu - pierādījumos balstītu selektīvās un terciārās profilakses aktivitāšu īstenošanai, iekļaujošas izglītības un speciālās izglītības atbalstam.