Pēc Gailītes teiktā, pirmdien notikušajā sanāksmē ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Rīgas Būvvaldes pārstāvjiem nolemts, ka jāveic ēkas bīstamo daļu demontāžas darbi.

Rīgas domes sēdē, kas gaidāma trešdien, 19. septembrī, steidzamības kārtā tiks skatīts lēmums, kurš paredz nama piespiedu sakārtošanu, kā arī to, ka nama īpašniekam bīstamo konstrukciju demontāžas darbi jāsāk nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 24. septembrim. Ja tas netiks izdarīts, to darīs Rīgas pašvaldība, pēc tam iztērētos līdzekļus piedzenot no īpašnieka.

Nama īpašnieks ir SIA "Peitavas 7". Uzņēmums kopš 2015. gada pilnībā pieder beļģu uzņēmējam, kurš, kā norādīja departamentā, pēdējos gadus nav darījis neko, lai īpašumu sakārtotu un arī nav atbildējis uz brīdinājuma vēstulēm. Zemesgrāmatā pieejamā informācija liecina, ka pirms trim gadiem uzņēmējs īpašumu pārpircis no privātpersonas par 160 000 eiro.

Savukārt "Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka SIA "Peitavas 7" saimniecisko darbību neveic un pērn tās zaudējumi bijuši 3 957 eiro.

Ēka jau kopš 2015. gada ir atzīta par A kategorijas graustu un tai ir piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā. Pirms tam ēkai nodoklis piemērots nebija, bet kopš klasifikācijas piešķiršanas uzņēmējs ik gadu maksājot sodu 2597 eiro apmērā.

Kā ziņots, Rīgas domes Īpašuma departaments šodien saņēma informāciju, ka daļēji nobrucis Vecrīgā esošais grausts Peitavas ielā 7. Gailīte pastāstīja, ka no ēkas sienas nobrukuši vairāki ķieģeļi un arī pašai sienai vairs neesot nekādu konstrukciju, kas to spētu nostiprināt. Incidentā cietušo nav.

Notikuma vietā ieradās Īpašuma departamenta eksperti, kā arī Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) un vicemērs Andris Ameriks (GKR).