Pēdējo trīs gadu laikā Latvijā uzsākta vai vismaz ieplānota deviņu peldbaseinu būvniecība dažādās pilsētās un novados. Vērienīgākais gaidāms Elejā, kur sporta kompleksa un peldbaseina izmaksas varētu sasniegt pat sešus miljonu eiro. Portāls "Delfi" izpētīja, kuru novadu iedzīvotājiem vēl būs iespēja uzlabot peldēšanas prasmes un cik tas maksās.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka jauni baseini jau top Limbažos, Krāslavā un Bauskā, bet plāni par būvniecību un atsevišķi izsludināti iepirkumi ir arī Līvānos, Mārupē, Rūjienā, Elejā, Ludzā un Daugavpilī.

Pašvaldības baseinu nepieciešamību pamato ar to, ka to lūdz iedzīvotāji. Kā noskaidroja portāls "Delfi", iedzīvotāji arī paši par to maksās, proti, Eiropas Savienības fondu finansējums pagaidām nevienam projektam nav paredzēts un peldbaseini tiks būvēti par pašvaldību līdzekļiem un aizņēmumiem.

Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs atzīst, ka pašvaldībās, kurās ir mazāk par 20 tūkstošiem iedzīvotāju, baseini nebūs rentabli, taču vietvaru centienus slavē, jo "peldbaseiniem būtu jābūt pie katras vidusskolas un peldēšanas apmācībai – obligātai visiem".

"Peldbaseinam nav jābūt lielo pašvaldību ekskluzīvai prioritātei. Tāpēc varu un gribu uzslavēt to pašvaldību vadītājus, kuri ir nolēmuši atrast nepieciešamo finansējumu un uzbūvēt peldbaseinu saviem iedzīvotājiem, tādējādi dāvājot viņiem vienu no sociāli lietderīgākajiem sabiedriskajiem objektiem," viņš saka.