Darbi uz nobrauktuvēm ar periodisku satiksmes slēgšanu paredzēti līdz otrdienas, 24. jūlija, rītam, izņemot nedēļas nogali. Lai tos paveiktu iespējami īsākā laikā, darbi tiks veikti arī naktīs. Apbraukšana slēgtajai nobrauktuvei paredzēta pa ceļiem ar apgriešanās vietu Salaspilī un pie Salaspils memoriāla.

Plānots, ka naktī no 17. jūlija uz 18. jūliju no pulksten 21 līdz 6 notiks A5 nobrauktuves uz A6 Daugavpils virzienā asfaltēšana un nobrauktuve būs slēgta. Naktī no 18. jūlija uz 19. jūliju no pulksten 21 līdz 6 notiks A5 nobrauktuves uz A6 Rīgas virzienā asfaltēšana un nobrauktuve būs slēgta. Naktī no 19. jūlija uz 20. jūliju no pulksten 21 līdz 6 notiks A5 nobrauktuves uz A6 Rīgas virzienā nomales izbūve un nobrauktuve būs slēgta. Naktī no 20. jūlija uz 21. jūliju no pulksten 21 līdz 6 notiks A5 nobrauktuves uz A6 Daugavpils virzienā nomales izbūve un nobrauktuve būs slēgta. Savukārt naktī no 23. jūlija uz 24. jūliju no pulksten 21 līdz 6 notiks A6 uzbrauktuves uz A5 virzienā no Rīgas nomales izbūve un nobrauktuve būs slēgta.

Pārējā laikā satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un ātruma ierobežojumu līdz 50 kilometriem stundā.

Šos būvdarbus veic AS ''A.C.B.'' un to līgumcena ietver arī seguma atjaunošanu Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Ogrei (no 29,37. kilometra līdz 33,76. kilometram). Projekta izmaksas ir divi miljoni eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas sedz valsts budžets. Būvdarbus plānots pabeigt augustā.