Sākušies seguma atjaunošanas būvdarbi uz nobrauktuvēm no Rīgas apvedceļa (A5) uz Daugavpils šoseju (A6) pie Rīgas HES. Līdz 7. jūlijam tur periodiski tiks slēgta viena no nobrauktuvēm un transportlīdzekļu apgriešanos varēs veikt Salaspilī vai pie Salaspils memoriāla, informē VAS " Latvijas Valsts ceļi ".

Turpinās arī būvdarbi uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers–Saulkalne) Saulkalnes pusē, posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas (A6). Tur ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme stipri palēnināta. Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem uzņēmums iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus.

Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa A4 iespējams izbraukt nepilnā stundā. Ceļa Ulbroka – Ogre krustojumā ar Rīgas apvedceļu drīkst braukt tikai taisni, nogriešanās uz apvedceļu ir aizliegta. Apvedceļa remontposmā ir četri luksoforu posmi, nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē regulētāji. Savukārt uz tilta pār Mazo Juglu ir platuma ierobežojums 3,5 metri.



Plašākie remontdarbi ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem. Tur ir 16 luksoforu posmi, kuru izbraukšana prasa pusotru stundu.

Uz reģionālā autoceļa Rēzekne – Gulbene remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa pusotru stundu, jo ir seši luksoforu posmi un vēl 3 metru platuma ierobežojums no Rēzeknes līdz Audriņiem.

Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem turpinās plaši remontdarbi ar trīs līdz pieciem luksoforu posmiem pa dienu. Remontposmu var izbraukt pusstundā.

Uz Daugavpils šosejas jārēķinās ar ceļa remontdarbiem vairākos posmos. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei,

kur pašvaldība veic seguma atjaunošanu uz Daugavpils šosejas visā pilsētas garumā, no Dzelmēm līdz Klidziņai, no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros. Tāpat ceļa remontdarbi ir no Stukmaņiem līdz Pļaviņām. Remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti, un satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.



Uz Tallinas šosejas posmā no Duntes līdz Svētciemam notiek seguma virskārtas atjaunošana un ir viens līdz divi luksoforu posmi, kuru šķērsošana var prasīt pusstundu.

Uzņēmums atgādina, ka būvdarbu vietās svarīgi ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo atsevišķos būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā, tostarp par remontdarbiem Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā www.lvceli.lv.