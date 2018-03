Slēgto ceļa posmu var apbraukt caur Bikstiem, braucot pa autoceļiem Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) no Jaunpils līdz Bikstiem un tad pa Liepājas šoseju (A9) līdz Anneniekiem.

Par laika apstākļu dēļ applūstošiem vai izskalotiem valsts autoceļiem LVC aicina informēt, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Jau ziņots, ka, turpinoties atkusnim, tuvākajās dienās uz grants autoceļiem visā valsts teritorijā var iestāties šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudēs nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktināsies.

Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Patlaban transporta masas ierobežojumi jau ir ieviesti uz atsevišķiem autoceļiem: vietējā autoceļa Jēkabpils - Dignāja – Ilūkste (V783) posmā no Lašiem līdz Vandāniem (4,400.-26,800.km), vietējā autoceļa Zīlāni – Galvānkalns (V825) posmā no Zīlāniem visā garumā (0,600.-14,000.km), vietējā autoceļa Ķirbīši – Lauvas (V142) posmā no Ķirbīšiem visā garumā (0,000.-8,660.km), vietējā autoceļa Baldone -Tome (V4) posmā no Baldones līdz Tomei (2,267-16,720.km).

Ierobežojumi noteikti uz vietējā autoceļa Pārbrauktuve – Birzgale (V1007) visā ceļa posmā (0,000-12,500.km), vietējā autoceļa Druva -Birzgale -Valle (V995) posmā no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Enkurnieki – Birzgale (V979) līdz Vallei (6,000-19,675.km), vietējā autoceļa Ogre – Rembate (V967) posmā no Ogres visā garumā (3,700-17,300.km), vietējā autoceļa Ciemupe - Ogresgals (V982) posmā no Ciemupes visā garumā (0,000-4,100.km), vietējā autoceļa Basi – Apriķi (V1265) posmā no Basiem līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Adze – Gudenieki – Ēdole (V1264) (0.000-8,400.km)

Tāpat ierobežojumi noteikti vietējā autoceļa Ēdole – Priedulāji (V1268) posmā no Ēdoles visā garumā (0.000-12,891.km),vietējā autoceļa Vecais Suitu ceļš (V1279) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Kuldīga – Alsunga -Jūrkalne (P119) ar vietējā autoceļa Īvande-Vecais Suitu ceļš (V1292) (0,000-5,400.km), vietējā autoceļa Ķikuri – Alsunga (V1289) posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Kuldīga – Basi (V1290) līdz Alsungai (12,900-25,000.km), reģionālā autoceļa Bauska – Linde (P88) posmā no Vecumniekiem līdz krustojumam ar valsts vietējo ceļu Druva – Birzgale – Valle (V995) (28,357-46,75.km.