Piektdienas pievakarē kūdras purva ugunsgrēka Valdgales pagastā dzēšana tiek turpināta gan no zemes, gan no gaisa, iesaistot trīs helikopterus, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ( VUGD ).

Ņemot vērā, ka ugunsgrēka dzēšanas darbu vietā pastāv liela bīstamība saistībā ar krītošajiem kokiem un izdegušajām kūdras bedrēm, ugunsdzēsēji turpina sargāt noteikto perimetru, lai nepieļautu tālāku ugunsgrēka izplatību. Savukārt perimetra iekšpusē dzēšanas darbus veic helikopteri.

Jau ziņots, ka jau vairāk nekā nedēļu ugunsdzēsēji turpina dzēst kūdras purva ugunsgrēku Talsu novada Valdgales pagastā. Daudzviet, iekšpus perimetra, joprojām notiek gruzdēšana, bet atsevišķās vietās - degšana ar atklātu liesmu.

Jau no piektdienas rīta ugunsgrēku no gaisa dzēš trīs helikopteri – viens no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), viens no Lietuvas NBS un viens no Baltkrievijas.

Aizsardzības ministrija savā "Twitter" kontā informē, ka piektdien, 27. jūlijā, ugunsgrēka dzēšanas darbus turpina arī 12 zemessargi un viens karavīrs no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes Zemessardzes 44. kājnieku bataljona un 51. kājnieku bataljona.