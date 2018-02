Piektdienas rītā vietām Kurzemē, Zemgalē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 32 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas (A10) posmā no Usmas līdz Ventspili un Jēkabpils – Terehovsa šosejas (A12) posmā no Ludzas līdz Terehovai.

Reģionālie autoceļi apledo Rīgas, Jelgavas, Krāslavas, Liepājas, Ludzas, Talsu un Ventspils apkārtnē.

LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu. Mainīgajos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais "melnais ledus", kas ir neredzams un īpaši bīstams. Tas īpaši var veidoties ceļu posmos kas atrodas blakus ūdenstilpnēm, meža apvidū, kā arī uz tiltiem un pārvadiem. Apledojums var veidoties negaidīti un ļoti ātri.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, apledojumu, sniega sanesumiem vai citiem šķēršļiem uz valsts autoceļiem LVC lūdz informēt uzņēmuma Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555, uz e-pastu: sic@lvceli.lv vai LVC "Twitter" un "Facebook" kontos.