Saistībā ar maratona "We run Riga" norisi jau piektdienas, 21. septembra, vakarā galvaspilsētas centrā būtiski ierobežos satiksmi, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome

Piektdien pulksten 20 satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Satiksmi šajā posmā atjaunos vien svētdien, 23. septembrī, pulksten 8.

Satiksmi slēgs arī Poļu gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai, Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un Poļu gātei).

Divvirzienu satiksmi organizēs Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

No piektdienas pulksten 18 līdz svētdienas pulksten 8 transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegs 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Rīgas dome brīdina, ka minētajā posmā stāvošos automobiļus pārvietos ar autoevakuatoru.

Sestdien, 22. septembrī, no pulksten 12 līdz skrējienu beigām satiksmi slēgs šādā maršrutā: 11. novembra krastmala – Eksporta iela – Citadeles iela – Eksporta iela – Miķeļa iela – Kronvalda bulvāris – Muitas iela – Vanšu tilts – nobrauktuve uz Ķīpsalu – Ķīpsalas iela – Enkura iela – Ogļu iela – Kaiju iela – Ķīpsalas iela – nobrauktuve no Vanšu tilta – Zunda krastmala – uzbrauktuve uz Vanšu tilta – Balasta dambis – Raņķa dambis – Trijādības iela – Kuģu iela – AB dambis – Kuģu iela – Trijādības iela – Raņķa dambis – Balasta dambis – uzbrauktuve uz Vanšu tilta – Vanšu tilts – Pils laukums – Torņu iela – Pils iela – Muitas iela – 11. novembra krastmala.

Bet no pulksten 19 līdz 21 transportlīdzekļu satiksmi slēgs šādā maršrutā: 11. novembra krastmala – Akmens tilts – Kuģu iela – Trijādības iela – Raņķa dambis – Balasta dambis – nobrauktuve no Vanšu tilta – Vanšu tilts – Citadeles iela – Torņa iela – Pils laukums – Muitas iela – Eksporta iela –11. novembra krastmala.

Dome arīdzan brīdina, ka maratona norises vietas iekārtošanas un demontāžas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.