Pirmā svētceļnieku grupa no Rīgas svētceļojumā uz Aglonu dosies jaunnedēļ, 31. jūlijā, informēja Latvijas Romas Katoļu baznīcā.

Šis svētceļojums sāksies pie Svētā Jēkaba katedrāles. Pirmajā dienā plānots nonākt līdz Baltezera baznīcai, nākamajā dienā iet līdz Ropažiem, pēc tam nonākot Mālpilī. 3. augustā gājiens noslēgtos Taurupē, 4. augustā - Jumurdā, 5. augustā - Madonā, kur tiks pavadīts arī 6. augusts. Nākamās dienas galamērķis būs Barkava, tad - Nagļi, Dricāni, Ozolmuiža, Kaunata un Andrupene. Savukārt finišu jeb Aglonu svētceļnieku grupa plāno sasniegt 13. augustā.

Baznīcā mudina svētceļojumā ņemt līdzi draugus no Latvijas un ārzemēm. Svētceļojumam var pievienoties arī tā gaitā jebkurā citā svētceļojuma dienā. Šī svētceļojuma moto ir "Tēvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs", savukārt par tā tēmu noteikta "dievišķā apredzība" un cilvēka brīvība.

31. jūlijā ceļā dosies arī svētceļnieki no Bruknas, 1.augustā uz Aglonu no Rīgas dosies arī svētceļnieku grupa no Rīgas Kristus Karaļa katoļu draudzes, 2. augustā - no Iecavas, 4. augustā - vēl viena svētceļnieku grupa no Rīgas Svētā Alberta baznīcas, 6. augustā - no Siguldas, 10. augustā - no Varakļāniem

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā notiks 15. augustā.