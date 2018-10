Iedzīvotāji arīdzan aktīvi izmanto iespēju aizpildīt tiešsaistes testu vietnē www.apdrosinaties.lv, lai noskaidrotu savu apdrošināšanas statusu un to, vai viņiem ir jāveic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Līdz šim tests ir aizpildīts jau vairāk nekā 20 tūkstošus reižu.

Vienlaikus augustā un septembrī NVD organizējis vairāk nekā 10 seminārus Rīgā un Latvijas reģionos, kuros aktuālie jautājumi par valsts veselības apdrošināšanas ieviešanu pārrunāti ar ģimenes ārstiem, ārstiem-speciālistiem un citiem veselības aprūpes jomā strādājošiem.

Saskaņā ar NVD sniegto informāciju, visbiežāk ārsti interesējušies par to, vai konkrēti medicīnas pakalpojumi būs pieejami pamata vai pilnajā medicīnas pakalpojumu grozā un to, kā ārstniecības iestādes darbinieks no 2019. gada 1. janvāra varēs redzēt pacienta apdrošināšanas statusu e–veselības sistēmā.

Iedzīvotāji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai ir piederīgi kādai no 21 valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, tiek apdrošināti automātiski, un papildu iemaksas viņiem nav jāveic.

Savukārt iedzīvotāji, kuri nav automātiski apdrošināti, no šī gada 1. septembra var veikt brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas.

Iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, no nākamā gada 1. janvāra varēs saņemt pamata groza pakalpojumus: ģimenes ārsta praksē sniegto ārstniecību, valstī noteiktās profilaktiskās pārbaudes, neatliekamo medicīnisko palīdzību, grūtnieču aprūpi, kompensējamos medikamentus noteiktām diagnožu grupām. Pamata grozā papildus iekļautas valsts prioritārās programmas: onkoloģija un programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai.

Turpretim apdrošinātajiem iedzīvotājiem būs ievērojami plašāks veselības aprūpes piedāvājums papildus pamata grozā ietilpstošajam: speciālistu konsultācijas, plaši diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, plānveida ārstniecība slimnīcā, tajā skaitā operācijas, valsts kompensējamās zāles un citi.

Valsts piedāvā nosacījumus, kas sākotnējās apdrošināšanas iemaksas paredz mazākas – 2018. gadā – 51,60 eiro gadā jeb 1% no minimālās mēnešalgas gada apmēra. 2019. gadā – 154,80 eiro gadā jeb 3% no minimālās mēnešalgas gada apmēra. 2020. gadā – 258 eiro gadā jeb 5% no minimālās mēnešalgas gada apmēra.

Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev ērtā veidā: par 2018. gadu maksājot šogad, bet par 2019. gadu, piemēram, janvāra sākumā vai arī maksājot vienlaicīgi par abiem gadiem vienā maksājuma reizē.