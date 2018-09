Pirmajā septembra nedēļā obligātajā valsts veselības apdrošināšanas sistēmā brīvprātīgi iesaistījušies jeb veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši 193 iedzīvotāji, samaksājot vairāk nekā 22 tūkstošu eiro. Aptuveni 40% iedzīvotāju veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši ne tikai par šo, bet jau arī par 2019. gadu, informē Nacionālais Veselības dienests (NVD).

NVD arī informē, ka vienlaikus iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju aizpildīt tiešsaistes testu vietnē www.apdrosinaties.lv, lai noskaidrotu savu apdrošināšanas statusu un to, vai viņiem ir jāveic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Līdz šim tests ir aizpildīts vairāk nekā 11 000 reižu.

Saistībā ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu no šī gada 1. septembra iedzīvotāji var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas. Savukārt iedzīvotāji, kuri, strādājot, veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai atbilst kādai no 21 valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērni, pensionāri, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki, ir apdrošināti automātiski un papildu iemaksas viņiem nav jāveic.

Apdrošinātie iedzīvotāji no nākamā gada 1. janvāra būs tiesīgi saņemt valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno "grozu", vienlaikus visiem iedzīvotājiem – neatkarīgi no apdrošināšanas statusa – tiks nodrošināti pamata "groza" pakalpojumi.

NVD arī norāda, ka valsts piedāvā "īpaši izdevīgus nosacījumus, kas sākotnējās apdrošināšanas iemaksas paredz mazākas", proti, 2018. gadā – 51,60 eiro gadā jeb 1% no minimālās mēnešalgas gada apmēra, 2019. gadā – 154,80 eiro gadā jeb 3% no minimālās mēnešalgas gada apmēra) un 2020. gadā – 258 eiro gadā jeb 5% no minimālās mēnešalgas gada apmēra.

Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev ērtā veidā – par 2018. gadu maksājot šogad, bet par 2019. gadu, piemēram, janvāra sākumā vai arī maksājot vienlaicīgi par abiem gadiem vienā maksājuma reizē – kopumā 206 eiro un 40 centus, lai nākamgad saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu grozu, ko baudīs apdrošinātie iedzīvotāji.

Maksājumu var veikt ar pārskaitījumu internetbankā, klātienē bankā vai pasta nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas maksājuma karti NVD Klientu apkalpošanas centrā vai kādā no teritoriālajām nodaļām (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē). Maksājuma rekvizīti un norādes maksājuma uzdevumam pieejamas NVD interneta vietnes www.,vmnvd.gov.lv sadaļā "Valsts veselības apdrošināšana".

Iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, varēs saņemt pamata "groza" pakalpojumus – ģimenes ārsta praksē sniegto ārstniecību, tajā skaitā viņa nozīmētos izmeklējumus, valstī noteiktās profilaktiskās pārbaudes, neatliekamo medicīnisko palīdzību, grūtnieču aprūpi, kompensējamos medikamentus noteiktām diagnožu grupām. Pamata grozā papildus arī iekļautas valsts prioritārās programmas – onkoloģija, tajā skaitā "zaļais koridors", un programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai.

Kāda ir atšķirība pilnajā un nepilnajā grozā, veselības ministre Anda Čakša (ZZS) iepriekš ieskicējusi piemēru: ja cilvēks nav apdrošināts, viņš saņems pilnu ģimenes ārsta pakalpojumu, taču, ja viņam ir, piemēram, smaga nieru saslimšana un nepieciešama ārsta speciālista – nefrologa konsultāciju, viņam būs jāmaksā pilna maksa, piemēram, 40 eiro par konsultāciju, nevis pacienta līdzmaksājums 4,27 eiro kā apdrošinātajiem. Tāpat arī, iespējams, nepieciešamas var būt valsts kompensējamās zāles, kas neapdrošinātajiem jāpērk par pilnu cenu, kā arī, iespējams, vajadzīga uzturēšanās slimnīcā, par ko jāmaksā pilna maksa.

Turpretim apdrošinātajiem iedzīvotājiem būs ievērojami plašāks veselības aprūpes piedāvājums papildus pamata "grozā" ietilpstošajam – speciālistu konsultācijas, plaši diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, plānveida ārstniecība slimnīcā, tajā skaitā operācijas, valsts kompensējamās zāles un citus pakalpojumus.

Apmēram 90% Latvijas iedzīvotāju nav jāveic veselības apdrošināšanas maksājums, jo viņus jau ir apdrošinājuši darba devēji, veicot sociālās iemaksas, vai – jau minētajām sociāli atbalstāmo cilvēku grupām, pavisam 21 – valsts, norāda NVD.