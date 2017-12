Lai arī pirmsskolas izglītības iestādes veic obligāto apmācību un sagatavo bērnus skolai, nekāda valsts līmeņa vērtēšana šim procesam nenotiek. No jaunā gada situācija mainīsies un pirmo reizi Latvijā tiks vērtēta bērnudārzu vadītāju profesionalitāte, sestdien vēstīja raidījums "LNT Ziņas".

Šāda situācija bijusi iespējama, jo pretēji vispārizglītojošām skolām un profesionālās izglītības iestādēm pirmsskolas neakreditē, atzīst Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāve.

"Pirmsskolā neizsniedz valsts atzītu dokumentu, līdz ar to akreditācija līdz šim pirmsskolā nekādi nevarēja notikt. Principā pirmsskola dzīvoja savu dzīvi, savā ziņā pašplūsmā. Kvalitāte bija atkarīga no tā, kādu to pieprasa, pirmkārt, izglītības iestādes vadītājs un kādu to pieprasa izglītības iestādes dibinātājs," saka IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Evija Uzare.

Tā kā par bērnudārziem bieži tiek saņemtas sūdzības no 1. janvāra pirmo reizi Latvijā tomēr notiks pirmsskolu vadītāju vērtēšana. "Mums ir, protams, sūdzības un sūdzību ir pietiekoši daudz par pirmsskolas izglītības iestādēm. Tas attiecas par izglītības kvalitāti, drošību, pedagogu attieksmi, bet tā kā izglītības iestādes vadītājam ir jābūt līderim, kurš tomēr ir atbildīgs par visu procesu izglītības iestāde, tad, pirmkārt, tiek vērtēs vadītājs," skaidro Uzare.

Tikmēr bērnudārzos neslēpj, ka jebkura pārbaude rada satraukumu un stresu, taču pretoties tai arī neviens negrasās. "Nav jau nekas jauns. Ar šo pārbaudi mūs ir "biedējuši" jau vairākus gadus. Vienmēr atlikts un atlikts. Skolām ir, bet bērnudārziem bija atlikta. Bet ir lietas, kas jādara un ir lietas, ko neizdarām ne tāpēc, ka negribam, bet esam palaiduši garām. Jebkura pārbaude un kontrole noliek daudz ko savās vietās un, ja mēs pēc tam varam to visu izlabot un darīt, kā vajag, neko sliktu neredzu," saka Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābecītis" vadītāja Antra Vilcāne.

Valstī kopā ir 700 bērnudārzi, no tiem privātie ir teju 200, aplēsis LNT.

Tā kā apjoms ir milzīgs, visu pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darba novērtēšana ilgs sešus gadus, norāda LNT. Vērtēšanas process notiks četros posmos. Sākumā pati pirmsskola veiks savu pašvērtējumu. To darīs vadītājs kopā ar kolektīvu. Turklāt liks sev arī atzīmi. Tad bērnudārza vadītājs veiks sava darba pašvērtējumu, aizpildot anketu. To pašu par viņu darīs arī pašvaldība. Pēc tam sāksies ekspertu darbs pirmsskolā uz vietas. Noslēgumā, pamatojoties uz ekspertu komisijas priekšlikumu, IKVD pieņemts lēmums par pirmsskolas vadītāja atbilstību vai neatbilstību amatam.