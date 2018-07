Policija šādu braucēju konstatēšanai rīko reidus, taču Mistre atzina, ka pēc apturēšanas policijai trūkst pietiekami iedarbīga līdzekļa, lai šādus braucējus sauktu pie atbildības, tāpēc nepieciešams veikt likuma izmaiņas.

Detalizētāk gan Mistre neminēja, kādas tieši izmaiņas nepieciešamas.

Pašlaik Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz no 30 līdz 40 eiro sodu par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta.