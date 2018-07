Valsts policija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā atgādina par drošību, kā arī dažiem ierobežojumiem šo svētku laikā.

Dziesmu un deju svētki šonedēļ Rīgā ir pulcējuši vairākus desmitus tūkstošu svētku dalībnieku – papildu transportlīdzekļu, tostarp lielo svētku dalībnieku autobusu, norāda Valsts policija (VP).

Lielais svētku dalībnieku skaits raisījis arī neērtības Rīgas iedzīvotājiem, kuri dzīvo netālu no svētku norises vietām un ikdienā ir raduši pārvietoties un novietot savus transportlīdzekļus bez papildu ierobežojumiem. Satiksme ir kļuvusi lēnāka un daudzviet Rīgā jau no 30. jūnija līdz pat 9. jūlijam ir noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi, teikts VP paziņojumā. Lielākie ierobežojumi paredzēti no 7. līdz 9. jūlijam Mežaparka un Daugavas stadiona apkārtnē, bet nedēļas garumā līdz 9. jūlijam dažādos centra rajona ielu posmos ir aizliegts apstāties un stāvēt.

Policija uzsver – ja autovadītāji savus spēkratus būs atstājuši stāvvietās, kur šonedēļ tas ir aizliegts, tiks piemērots sods un šie transportlīdzekļi tiks evakuēti uz citu bezmaksas stāvvietu. Likumsargi aicina iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem par šiem ierobežojumiem svētku laikā.

Tāpat pirms došanās ceļā VP aicina iepazīties ar noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem, ieplānot citu maršrutu un ierēķināt papildu laiku ceļā. Ar satiksmes ierobežojumiem var iepazīties šeit.

Policija aicina bērnu vecākus un pārstāvjus atkārtoti izrunāt, ko darīt, ja gadās, piemēram, nomaldīties no sava kolektīva. "Tāpat atgādinām vecākiem, kuri ik dienas nogādā un sagaida savas atvases viņiem paredzētajā pasākumu norises vietā Rīgā – sarunājiet ar savu kolektīvu pārstāvjiem tikšanās laikus, ne tikai atstājiet bērnus pie pasākuma norises vietām. Tādējādi jūs izvairīsieties no gadījumiem, kad bērns, meklējot tikšanas vietu, var apmaldīties," teikts Valsts policijas izplatītajā paziņojumā.

Tāpat VP aicina parūpēties, lai katram bērnam līdzi būtu mobilais telefons un ar viņu nepieciešamības gadījumos varētu sazināties. Telefons var būt pakārts telefona maciņā kaklā vai noslēpts kādā iekšējā kabatā.

Policija jau saņēmusi pirmo iesniegumu par personīgo mantu zādzību no pasākuma vietas, tāpēc likumsargi aicina dalībniekus sargāt savas mantas un neatstāt tās bez uzraudzības. Savukārt, ja gadījies nozaudēt savas mantas, pēc tām uzreiz var lūkot organizatoru informācijas teltīs, kas atrodas pasākumu vietās, savukārt vēlāk tās tiks nodotas tuvākajā policijas iecirknī. Lielajās svētku pasākumu norises vietās ir arī vairāki ierobežojumi, kas attiecas uz dažādu priekšmetu ienešanu teritorijā, piemēram, lietussargu, pārtiku, dzērienus un citas lietas. Visu šo lietu sarakstu var atrast dziesmu svētku mājaslapā.

VP vēlreiz uzsver ka svētku norisi no augšas filmē tikai saskaņots organizatoru oficiālais bezpilota lidaparāts, no kura iegūtais materiāls būs izmantojams bez autortiesību ierobežojumiem, ar atsauci uz Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva foto/video. Jebkura cita patvaļīga bezpilota lidaparātu izmantošana ir aizliegta un par to pienākas sods. Jebkurš dalībnieks vai skatītājs drīkst gan filmēt, gan fotografēt svētku norisi, ierobežojums attiecas tieši uz droniem.