Svētdien, 15. jūlijā, pulksten 17 Rīgas pašvaldības policijas (RPP) glābēji saņēmuši informāciju par kādu vīrieti, kurš, iespējams, stiprā alkohola reibumā devies peldēties un paša spēkiem vairs nespēja atgriezties krastā, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

No Ķīšezera glābšanas stacijas uz norādīto vietu Daugavā nosūtīta RPP operatīvā motorlaiva.

Glābēji aptuveni 100 metru attālumā no krasta pamanīja slīkstošo vīrieti. Netālu no viņa atradās arī kāda airu laiva, no kuras airētājs kungam bija pametis glābšanas riņķi - pakavu. Slīkstošajam vīrietim mugurā bija zilas krāsas kombinezons, kas acīmredzami bija piesūcies ar ūdeni un vilka viņu uz leju. Kungs pēdējiem spēkiem mēģinājis noturēties virs ūdens, norāda policijā.

Stiprās viļņošanās un vēja dēļ glābēji, ievērojot īpašu piesardzību, ar motorlaivu piebraukuši pie vīrieša. Tieši tobrīd viņš atlaidis pakavu un lēnām sācis slīdēt zem ūdens.

Glābēja paspējusi satvert vīrieša roku un izvilkusi viņu virs ūdens.

Vīrietis ievilkts operatīvajā motorlaivā, kur viņš pēc atjēgšanās pateicies par izglābšanu.

Informācija par glābšanas darbiem vienlaikus nodota arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, kuri cietušo sagaidījuši krastā. Pēc vīrieša apskates, mediķi nolēmuši viņu hospitalizēt.