Karogus pacels pie Rīgas domes ēkas, pie pašvaldības struktūrvienību ēkām, vietvarai pakļauto izpildinstitūciju, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību ēkām, kā arī pie pašvaldībai piederošām dzīvojamām ēkām.

Dome aicina arī citus rīdziniekus pacelt valsts karogu pie ēkām.

Dudas vizīte dažviet Rīgā radīs satiksmes ierobežojumus, brīdina Rīgas dome.

27. jūnijā no pulksten 10.55 līdz 11.15 transportlīdzekļu satiksmi slēgs:

Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā;

Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas);

Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā;

Poļu gātes un Pils ielas krustojumā.

Nepieciešamības gadījumā 27. jūnijā transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību ierobežos:

No pulksten 9 līdz 21.30 Pils laukumā;

No pulksten 10.15 līdz 11.45 Krišjāņa Valdemāra ielā, pie ēkas Jāņa Rozentāla laukumā 1;

No pulksten 11.15 līdz 12.15 Brīvības laukumā;

No pulksten 12 līdz 13.00 Uzvaras bulvārī, pie ēkas Mūkusalas ielā 3;

No pulksten 15 līdz 16.00 Brīvības bulvārī, posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai.

Tostarp Militārā policija 27. jūnijā no pulksten 10.50 līdz 13.20 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Apstāties un stāvēt abās Kuģu ielas pusēs posmā no Trijādības ielas līdz Akmens tiltam būs liegts 26. jūnijā no pulksten 16 līdz 23, 27. jūnijā no pulksten 7 līdz 23, kā arī 28. jūnijā no pulksten 7 līdz 12.

Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi būs spēkā 27. jūnijā no pulksten 7 līdz 13 Pils laukumā, Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazajā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Apstāties un stāvēt būs liegts arī 27. jūnijā no pulksten 7 līdz pulksten 13.20 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu un Brīvības laukumā.

Savukārt no pulksten 7 līdz pulksten 15 apstāties un stāvēt būs liegts Elizabetes ielas labajā pusē, posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz ēkai Elizabetes ielā 17 un Raiņa bulvārī, pie ēkā Raiņa bulvārī 5 un 6.