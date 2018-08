Mūrniece pateicās politiski represētajiem par darbošanos Latvijas labā, informēja Saeimas Preses dienestā. "Jūs esat bijis virzītājspēks lielām idejām un neesat ļāvuši atslābt vai aizstumt tumšā kaktā problēmas, kas svarīgas mūsu tautai un arī visas sabiedrības garīgajai veselībai," politiķe.

Pēc viņas domām, pateicoties politiski represēto cilvēku neatlaidībai un līdzdalībai, Okupācijas muzeja pārbūve notiks, un tieši viņi lielā mērā palīdzējuši parlamentā virzīties uz atklātības gaismu ar tā dēvētajiem čekas maisiem.

"Mēs zinām, ka uz katrām vēlēšanām ejam, kā uz Saules kauju. Un vienmēr sev un citiem sakām - šīs vēlēšanas ir ļoti izšķirošas. Taču sajūta par vēlēšanu svarīgumu savā veidā ir atmaksājusies. Mēs šajos 27 gados esam sasnieguši ļoti daudz un izdarījuši būtiskas izvēles Latvijas nākotnei. Arī šajā Saeimā esam spējuši nodrošināt vairākuma balsojumus daudzos valstij ļoti svarīgos lēmumos. Daļēji tas noticis arī tādēļ, ka vienmēr esam jutuši pagātnes elpu savā pakausī," sacīja Mūrniece.

Viņa aicināja Latvijas politiski represētos runāt ar līdzcilvēkiem - vēlreiz kopā "izvētīt graudus no pelavām", viltus ziņas no patiesības, vērtības nošķirt no mirkļa iegribām. Lai pēc vēlēšanām nebūtu sāpīgas vilšanās, bet lai "aizvien būtu stipra ticība Latvijas nākotnei".