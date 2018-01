No partijas " No sirds Latvijai " frakcijas aizgājušais deputāts Ringolds Balodis , iespējams, saņēmis ļoti konkrētus piedāvājumus no citām partijām, sarunā ar aģentūru LETA pieļāva Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes profesors Ojārs Skudra.