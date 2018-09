Policija neatklāj aizturētā garīdznieka vārdu, tomēr jau otrdien medijos izskanēja, ka starp trīs aizdomās turētajiem ir arī 1945. gadā dzimušais Zeiļa, kurš patlaban atrodas apcietinājumā.

VP preses pārstāve Simona Grāvīte trešdien pastāstīja, ka garīgās konfesijas pārstāvis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.

Otra lietā iesaistītā persona tiek turēta aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Trešais lietā iesaistītais tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Grāvīte apliecināja, ka saskaņā ar izmeklēšanā iegūto informāciju viens aizdomās turētais piegādājis cietušo vīrieti garīgās konfesijas pārstāvim seksuālu vajadzību apmierināšanai. Garīgās konfesijas pārstāvis par to maksājis vienam no aizdomās turētājiem.

Grāvīte arī apliecināja, ka garīgās konfesijas pārstāvim tiek inkriminēta vairāk nekā viena epizode. Tagad tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai iepriekšminētā shēma pielietota ilgstošā laika periodā. Tāpat izmeklēšanā tiks pārbaudīts, vai līdzīgi iespējamie noziegumi izdarīti arī pret citām personām.

Zeiļas advokāts Kārlis Zunde sarunā ar aģentūru LETA sacīja, ka viņa aizstāvamais noliedz inkriminētos noziegumos. Viņš uzsvēra, ka Zeiļa vēl aizvien atrodas "nelielā šoka stāvoklī" saistībā ar notikušo. Tāpat advokāts plāno pārsūdzēt Zeiļam piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu. Advokāts gan līdz šim uz portāla "Delfi" jautājumiem nav atbildējis.

Policija nekomentē, kāpēc lūgusi tiesai garīdzniekam piemērot apcietinājumu. Kriminālprocesa likumā teikts, ka apcietinājumu var piemērot tikai tad, ja cita drošības līdzekļa piemērošana nevar nodrošināt, ka persona neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, netraucēs vai neizvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa, tiesas vai sprieduma izpildīšanas. Tāpat apcietinājumu var piemērot, ja noziegums bijis vērsts pret personu, kura bija vai ir materiālā vai citādā atkarībā no aizdomās turētā, vai personu, kura slimības vai citu iemeslu dēļ nav varējusi savas intereses aizsargāt.

Krimināllikumā arī teikts, ka cilvēku tirdzniecība, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās ir sevišķi smags noziegums. Savukārt Kriminālprocesa likums paredz, ka personai, kuru tur aizdomās sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, no kuriem pirmstiesas procesā personu atļauts turēt apcietinājumā ne ilgāk par 15 mēnešiem.

Jau ziņots, ka augustā Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas, par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izmeklētāji 29.augustā Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas - 1945.gadā, 1955.gadā un 1958.gadā dzimušus vīriešus. No tiem viens ir garīgās konfesijas pārstāvis, otrs ir bezdarbnieks, bet trešais strādājoša persona.

Tāpat likumsargi veica divas kratīšanas Rīgā un Rēzeknē, izņemot dažādus video un foto failus, lai pārbaudītu, vai tajos ir saskatāmas kādas noziedzīgas darbības.

Diviem vīriešiem, 1945.gadā un 1955.gada dzimušajiem, tiesa piemērojusi apcietinājumu, savukārt 1958.gadā dzimušajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Latvijas Romas Katoļu baznīcas interneta vietnē "katolis.lv" pieejamā informācija liecina, ka Zeiļa ir Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.