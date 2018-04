Publiskajā telpā nonākusi kāda producentes un režisores Žaklīnas Cinovskas pārstāvju vēstule Saeimas deputātiem. Tajā politiķi tiek aicināti ne tikai kļūt par jauna raidījuma viesiem, bet arī apmeklēt maksas mediju treniņus. Uzaicinājumā solīta publicitāte vairākos medijos, kuri pauž neizpratni par to vārda savtīgu izmantošanu.

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" dibinātāja un redaktore Inga Spriņģe trešdien sociālajā tīklā "Facebook" publicējusi piedāvājumu, kuru Saeimas deputāti saņēmuši no Cinovskas pārstāvjiem. "Žaklīnas Cinovskas vārdā piedāvāju iespēju kļūt par jauna mini-raidījuma dalībnieku. Raidījumu sauc "Politiskais ABC", un tas sniedz Jums iespēju ne tikai uzrunāt savus vēlētājus, bet arī iemācīt viņiem ko jaunu par politiku un Latvijas politiskās sistēmas uzbūvi," rakstīts uzsaukumā deputātiem.

Tā kā līdz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojuma periodam laika nav daudz, vēstulē skaidrots, ka raidījuma "aktīvākā" demonstrēšana paredzēta līdz 6. jūnijam. Uzņemto video politiķi varēs izmantot arī savās mārketinga aktivitātēs, sola producenti. Vēstulei pievienots raidījuma apraksts. Tajā par 250 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa solīts viens 4–10 minūtes garš raidījums un mediju treniņš pirms tā. Šis piedāvājums paredz, ka filmēšana notiks viesnīcā Rīgas centrā vai citā vietā pēc vienošanās. Tāpat piedāvājums paredz publicitāti interneta ziņu portālos un sociālajos medijos. Raidījumā politiķi varēs paust novēlējumu vai ieteikumu Latvijas vēlētājiem, taču, kā norādīts vēstulē, tas nav ieteicams.

Producenti arī norādījuši, ka tiks nodrošināta publicitāte Latvijas lielākajos medijos: "Delfi", TVNET, "nra.lv" un "Kas jauns".

"Portāls "Delfi" kategoriski norobežojas no mūsu pieminēšanas iTV piedāvājumā politiķiem. Tā kā mūs ar iTV nesaista nekādas sadarbības vienošanās, tad publicitātes solīšana mūsu medijā, visticamāk, ir blefs," saka "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Arī portāla TVNET galvenā redaktore Zita Lunde norāda, ka medijam nav nekādas vienošanās ar iTV. "Pirmo reizi dzirdu par šādu raidījumu, un arī sadarbības mums nav. Uzskatu šādu aicinājumu par neētisku, ja vien tas netiek pārraidīts kā apmaksāts saturs," pauž Lunde.

Savukārt Cinovska portālam "Delfi" atzīst – šādam solījumam, ka politiķu publicitāte tiks nodrošināta medijos, nevajadzēja būt. Cinovska precizē: producenti paredz, ka viņu veidotais raidījums varētu parādīties citos medijos, intereses gadījumā to pārpublicējot. Režisore skaidro, ka raidījums "Politiskais ABC" pirms vēlēšanām tapis, jo "cilvēki nezina, kas ir kas". "Viņi nezina, ka mums nav prezidentāla valsts, ka mums ir parlamentāra valsts. Viņi nezina, kas ir frakcijas. Viņi nezina daudzas elementāras lietas," stāsta Cinovska.

"Mēs izdomājām, ka taisīsim pusizglītojošu, izklaidējošu raidījumu, kurā tantiņām, parastiem cilvēkiem tiek uzdoti šādi jautājumi, uz kuriem viņi nezina īstās atbildes. Pretim mēs noliekam politiķi, kurš izstāsta, kas tas ir," turpina iTV vadītāja. Sākot veidot raidījumu, Cinovska saskārusies ar to, ka "politiķi runā tik stīvi kā no tribīnes". Līdz ar to viņai nācies pirms raidījuma ar politiķiem strādāt. Tā kā tas aizņēmis papildu laiku, lemts šo pakalpojumu sniegt par maksu.

250 eiro ir maksa par pusstundu garu mediju treniņu pirms raidījuma. Ja treniņš nebūs nepieciešams, politiķiem maksāt nevajadzēs.

Tikmēr Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāja Ivonna Plaude portālam "Delfi" uzsvēra, ka "Cinovskas piedāvājumam nav nekāda sakara ar žurnālistiku, tas ir sabiedrisko attiecību jeb, precīzāk, priekšvēlēšanu reklāmas jautājums", un akcentē, ka "ir svarīgi un būtu jāseko līdzi, lai šie viņas tapinātie komerciālie materiāli arī tiktu attiecīgi apzīmēti, norobežoti un ierobežoti, lai, no Dieva puses, nemaldinātu skatītājus, klausītājus, lietotājus, cenšoties šo "pozitīvo atspoguļojumu" iesmērēt par žurnālistiku".

LŽA vadītāja arī vērš uzmanību, ka par žurnālista ētikas pārkāpumiem varētu runāt tad, "ja Cinovskas minētajos vai kādos citos līdzīgos mediju treniņos piedalītos praktizējoši žurnālisti".

Vēstīts, ka 13. Saeimas vēlēšanas norisināsies 6. oktobrī. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 120. dienas līdz vēlēšanu dienai.

Kā skaidro Centrālā vēlēšanu komisija, no 30. dienas pirms vēlēšanu dienas ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus televīzijā.

Savukārt vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta radio, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, valsts un pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% akciju.

Internetā, izņemot partiju un partiju apvienību mājaslapas, dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā ir aizliegts izvietot maksas priekšvēlēšanu aģitāciju.