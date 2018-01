Līdz ar Baloža lēmumu NSL zaudēs frakcijas statusu, un NSL pārstāvji Saeimā darbosies kā neatkarīgie deputāti. Frakcijas statuss tiks zaudēts, jo tajā vairs nebūs nepieciešamie vismaz pieci deputāti no viena 12. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta.

"Man nav pieņemams un ir kauns par publisko farsu, ko ir izvērsusi parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja, viņai patiesībā kļūstot par izmeklēšanas kapraci, nevis parlamentāro kontrolieri," uzsver Balodis. Viņš šo situāciju vērtē kā tautas dāvātās uzticības piesmiešanu.

Politiķis pauž, ka šādā situācijā "nevēlos būt kluss vērotājs, tāpēc norobežojos no frakcijas un labāk esmu neatkarīgs deputāts". Balodis oficiālu dokumentu par izstāšanos no frakcijas Saeimā plāno iesniegt nākamās nedēļas sākumā.

Pēc frakcijas statusa zaudēšanas NSL vairs nepienāksies frakcijas konsultanti, automašīna un frakcijas telpas parlamentā, kā arī frakcijām piešķiramie saimnieciskie un reprezentācijas izdevumi.

Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere apstiprināja, ka frakcijā nevar darboties mazāk par pieciem deputātiem. Tas izriet no Saeimas Kārtības ruļļa regulējuma, kas paredz, ka frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci viena kandidātu saraksta deputāti.

Tas ietekmēs arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas sastāvu, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Par izmaiņām komisiju sastāvā jālemj Saeimai. Meistere atgādināja, ka Nacionālajā drošības komisijā darbojas pa vienam deputātam no katras frakcijas, bet Mandātu komisijā - pa diviem.

Balodis apliecināja, ka apzinās, ka ar savu soli zaudēs vietu NDK sastāvā.

Balodis nav NSL partijas biedrs, bet startējis no tās saraksta 12. Saeimas vēlēšanās.

Kā ziņots, 12. Saeimā no NSL saraksta tika ievēlēti septiņi deputāti. No viņiem parlamentārieši Silvija Šimfa un Arvīds Platpers no frakcijas izstājās pērn decembrī.