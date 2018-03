Raugoties no malas, saskatāmas vairākas pozitīvas lietas saistībā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ( KNAB ) darbību pērn, bet zināmas bažas rada jautājums par partiju finansēšanu un politiskajās kampaņās izlietoto naudu, otrdien Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pauda "Providus" pārstāvis Valts Kalniņš.

KNAB Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē esošās iestādes pārstāvis skaidroja, ka pēdējā laikā KNAB ir labas iestrādes par, piemēram, partiju ziedojumu pārbaudi, bet nekad nav radusies pārliecība, ka KNAB spēj saprast to un kontrolēt nedeklarēto naudu. "Es esmu diezgan pārliecināts, ka tāda nauda ir, un tā ir pietiekoši liela. Jautājums, vai KNAB spēj ar to cīnīties," sacīja Kalniņš.

Viņaprāt, šis jautājums par nedeklarēto naudu "jaunu šķautni" iegūst tieši mūsdienu kontekstā. Kalniņš sacīja, ka šogad sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs lielos apjomos varētu parādīties trešo personu nauda, kas saistīta ar politiskajām partijām un to apvienībām. "Tajā apritē var ielaist naudu, ko cilvēki gribētu atpelnīt uz valsts rēķina no politiķiem, kas guvuši labumu no kampaņas," norādīja eksperts, piebilstot, ka šajā sakarā jāņem vērā arī valsts drošības aspekts.

"Cik KNAB ir gatavs un spējīgs veikt kontroli? Tas ir liels izaicinājums. Es domāju, ka KNAB cilvēki paši to apzinās. Nereģistrētās naudas un slepenās trešo personu naudas plūsmas rada zināmas bažas," noteica Kalniņš.

Atbildot uz jautājumiem un komentējot klātesošo pausto, KNAB vadītājs Jēkabs Straume piekrita, ka sociālo tīklu un finansēšanas jautājums ir problēma, bet informēja, ka KNAB komunicē ar Latvijā lielāko sociālo tīklu, kuros iespējams izvietot maksas reklāmas, turētājiem. KNAB priekšnieks komisijai sacīja, ka patlaban nevar atbildēt, vai šī komunikācija būs veiksmīga. "Likums ļoti skaidri nosaka, ka organizācijām, kuras nodrošina reklāmu par samaksu, ir jāiesūta izcenojumi. Par kompānijām, kuras to nedarīs, domās kā rīkoties tālāk. Nav izslēgts, ka mums vajadzēs tiesas spriedumu, par to, ka "Facebook" uz kādu laiku Latvijā tiks bloķēts," noteica Straume. Pēc šīs teikuma, no komisijas locekļu puses izskanēja, ka Vācija rīkojusies līdzīgi.

"Nav nekas sarežģīts un pat "Facebook" vadītājs ir oponējis, ka saprot problēmu. Mūsu priekšlikums būs tāda, ka "Facebook" reklāmas būs ar norādītu izcelsmi, kurš ir samaksājis," turpināja KNAB vadītājs.

Komentējot iepriekš Straumes un viņa kolēģa Aigara Prusaka pausto, ka birojam krimināllietu skaits nav pašmērķis un par kvantitāti svarīgāka ir kvalitāte, Kalniņš teica, ka par to viņam ir dažādas izjūtas. No vienas puses tas esot loģiski, ka svarīgākā ir kvalitāte, bet no otras puses viņš negribot aizrauties ar domu, ka skaitam nav nozīmes. Kalniņš pauda uzskatu, ka korupcijas risku samazināt tomēr var, panākot, ka apkarošanas jomā ir noteikts darba apjoms un intensitāte. "Drusku ir jābaidās. Ja būs trīs lielas lietas gadā, es nezinu, vai tas radīs atturošo elementu. Arī skaitam tomēr ir zināma nozīme," noteica Kalniņš.

Vēl "Providus" pārstāvis pozitīvi vērtēja, ka KNAB vieta publiskajā telpā ir nolīdzsvarojusies.

"To tēlu vairs neplosa iekšējie skandāli un satricinājumi," tā Kalniņš, piebilstot, ka personīgi viņam liels prieks, ka pieņemti iekšējās kontroles noteikumi iestādēs. Viņaprāt, tie jau sen bijuši ļoti vajadzīgi. Viņš arī pauda cerību, ka pēdējais skaļākais notikums, kas saistīts ar KNAB darbu, - Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšana un sāktā krimināllieta – būs piemērs KNAB rīcībai smagu noziegumu atklāšanā.