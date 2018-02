Pagājušā gada deviņos mēnešos bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā " Ainaži " 41% pacientu uzņemti no bērnu namiem un sociālās aprūpes centriem, bet 59% no ģimenēm, savukārt gadu iepriekš no institūcijām uzņemti 45% pacientu, bet no ģimenēm 55%, liecina publiskotie slimnīcas vadības ziņojumi.

Tikmēr 2015. gadā no bērnu namiem un sociālās aprūpes centriem uzņemti 35% pacientu, bet no ģimenēm 65%. Savukārt 2014. gadā šie rādītāji bijuši attiecīgi 45% un 55%.

Slimnīcas vadība skaidro, ka 2017. gada deviņos mēnešos iestājušies 190 pacienti. Bērni uz stacionāru tiek nosūtīti plānveida kārtā no citiem stacionāriem, no ambulatorā tīkla ar psihiatra, ģimenes ārsta nosūtījumu, un no bērnu namiem. No tiem 38 pacienti uzņemti neatliekamā kārtā, kamēr pērn tādi bija 16.

"Mājās, bērnu namos, aprūpes centros uzturēšanās ir bīstama gan pašam slimniekam, gan apkārtējiem," uzsvērts ziņojumā.

Slimnīcā uzņem pacientus, kuri ir nepārtraukti uzraugāmi smagu psihotisko traucējumu, epilepsijas lēkmju smaguma un biežuma dēļ, pacienti ar organiskiem personības un uzvedības traucējumiem, kā arī ar dažādas pakāpes garīgu atpalicību, skaidro slimnīcas vadība.

Pērn palielinājies tādu pacientu skaits, kuru blakus diagnoze ir psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. 2016. gada deviņos mēnešos slimnīcā uzturējās 76 šādi pacienti, savukārt pērn šis skaits palielinājies līdz 91 pacientam.

Slimnīcas vadība, izvērtējot iestājušos pacientu veselības traucējumus, secinājusi, ka saglabājas tendence stacionārā iestāties pacientiem ar aizvien smagāku psihisko veselību, un pārsvarā tie ir zēni. Pēdējos gados palielinoties bērnu skaits, kuriem nepieciešama ilgstoša psihiatriskā palīdzība.

Ziņojumā skaidrots, ka deviņos mēnešos slimnīcā ir iestājušies 190 pacienti, bet izrakstījies 191, no kuriem 187 atgriezušies mājās vai sociālās aprūpes iestādē, bet četri izrakstīti uz stacionāru.

Vidēji bērni slimnīcā pavadījuši 103 dienas. Līdz vienam mēnesim slimnīcā pavadījuši 23 bērni, līdz diviem - 52, trim - 49, četriem - 32, bet piecus mēnešus slimnīcā pavadījuši 18 pacienti, sešus - seši un arī septiņus mēnešus - seši pacienti. Vēl divi pacienti ārstējušies deviņus mēnešus, bet desmit līdz 11 mēnešus slimnīcā pavadījuši trīs bērni.

Slimnīcā atkārtoti nonāk aptuveni 10% pacientu, skaidrots ziņojumā.

Bērni "Ainažos" nonākuši no visiem valsts reģioniem - 66 no Vidzemes, 49 no Rīgas reģiona, 37 no Zemgales, 25 no Latgales un 14 no Kurzemes.

Pēc vadības paustā, lai slimnīcas pacienti nezaudētu saikni ar ģimeni, ar pacientu vecākiem, aizbildņiem tiekot uzturēti cieši kontakti, turklāt stacionārā strādā sociālais darbinieks.

"Sadarbojamies ar visām bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, no kuriem nāk mūsu pacienti. Situācija nedaudz ir uzlabojusies, bet, līdzīgi kā visus iepriekšējos gadus, saglabājas tendence, ka ne visi vecāki apmeklē bērnus un aizbilstamos stacionārā, pat atsakās ņemt uz mājām, ja pacientu jāizraksta. Tam par iemeslu bieži vien ir pašu vecāku psihiskā nelīdzsvarotība, slikti sociāli ekonomiskie apstākļi, bailes no apkārtējo attieksmes vai vecāku vienaldzība un intereses par citām lietām," norādīts ziņojumā.

Slimnīcas vadība arī uzsver, ka slimību diagnostikā, pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā izmanto atbilstošu farmakoloģisko terapiju, rehabilitāciju, aizņemtības un mūzikas terapiju.

Ziņojumā ne reizi nav pieminēta pacientu fiksēšanas jeb ierobežošanas ārstniecības metode.

Skaidrots, ka slimnīcā divas līdz trīs reizes mēnesī klīniskais psihologs veic pacientu psiholoģisko izpēti.

Tāpat trīs reizes nedēļā ar pusaudžiem zēniem strādā sporta speciālists, bet meitenēm reizi nedēļā ir ritmikas nodarbības. Mazākajiem pacientiem reizi mēnesī notiekot sporta spēles. Slimnīcas pacientiem ir iespēja arī apmeklēt baseinu.

Divas reizes mēnesī bērniem notiek ticības mācības stunda.

Slimnīca rīkojot bērniem dažādus pasākumus, gan izklaides, gan izglītojošus.

Ziņojumā atzīmēts, ka atbilstoši pacienta psihiskajam veselības stāvoklim bērni mācās pēc ilgstoši slimojošo apmācības veida, saņem vispārējo vai speciālo izglītību. Apmācību process stacionārā pieejams kopš 2005. gada 1. septembra. Skolu apmeklē visi skolas vecumā esošie slimnīcas pacienti, un izglītības procesu nodrošina Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola.

Tāpat ziņojumā uzskaitīti pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes un iestādes administrēšanas uzlabošanai. Starp tiem minēts, ka reizi ceturksnī tiek sniegti ziņojumi Veselības ministrijas atbildīgajam darbiniekam par paveikto.

Kā ziņots, saistībā ar Veselības inspekcijas (VI) un tiesībsarga konstatētajiem pārkāpumiem, slimnīcā uz izmeklēšanas laiku no amata atstādināta slimnīcas valdes locekle Ilona Balode. Viņa gan visus pārmetumus noraida.

Veselības ministrijas (VM) valsts sekretārs Aivars Lapiņš žurnālistiem sacīja, ka pārkāpumi saistīti ar ārstniecības personāla, iespējams, neatbilstošu rīcību saistībā ar pacientu fiksāciju. Viņš norādīja, ka tiek runāts par pārkāpumiem fiksācijas ilgumā un pārtraukumu apmēra.

VI direktore Indra Dreika trešdien preses konferencē skaidroja, ka šie pārkāpumi varētu būt saistīti ar ārstu un medicīnas personāla trūkumu. Savukārt VM valsts sekretāra vietniece Daina Mūrmane-Umbraško teica, ka patlaban darbam slimnīcā "Ainaži" piesaistīti speciālisti no Rīgas, turklāt ministrija darīs visu savu iespēju robežās, lai slimnīcai piesaistītu nepieciešamo personālu.

Tikmēr tiesībsargs Juris Jansons preses konferencē skaidroja, ka bērni bija piesieti un fiksēti pat vairākas dienas un nedēļas. Pārbaudes gaitā bērni liecināja par piedzīvoto personālo fizisko un emocionālo vardarbību. Jansons pauda, ka bērni stāstījuši, ka par nepaklausību tiek sodīti ar potēm un piesiešanu pie gultas. Tiesībsargs uzskaitīja arī virkni citu konstatētu pārkāpumu.

Ņemot vērā, ka pārbaudē konstatēti arī iespējami krimināla rakstura pārkāpumi, tiesībsargs vērsīsies Ģenerālprokuratūrā.