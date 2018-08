Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) no tirgus izņem kriptovalūtas skaitļošanas ierīci "Antiminer S9-Miner", informēja centrā.

PTAC skaidroja, ka kriptovalūta jeb virtuālā valūta ir kļuvusi par jaunu tendenci pasaules finanšu jomā. Lai arī populārākie un zināmākie iedzīvotāju vidū ir "Bitcoin" tomēr pasaulē ir vairāki simti virtuālo valūtu.

"Kriptovalūtas iegūšanai tiek lietotas speciālas skaitļošanas ierīces, kuras skaitļo liela apjoma darījumus un formulas. Tā kā šīs ierīces šobrīd tiek izmantotas arī Latvijas teritorijā, PTAC, veicot pārbaudi, konstatēja, ka konkrētā iekārta rada noteiktajām normām neatbilstošus izstarojumus, kas var negatīvi ietekmēt citu tuvumā esošu iekārtu darbību," norādīja iestādē.

PTAC šī gada sākumā, veicot elektropreču kontroli uz robežas, pārbaudījakriptovalūtas ieguvei paredzēto datu apstrādes iekārtu atbilstību elektrodrošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasībām. Ņemot vērā, ka iekārtas tehniskā dokumentācija nebija atbilstoša normatīvo aktu prasībām, tika izņemts iekārtas "Antiminer S9-Miner" ar barošanas bloku "APW3++" paraugs un nosūtīts testēšanai akreditētā laboratorijā SIA "LEITC".

Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka iekārta rada noteiktajām normām neatbilstošus izstarojumus, līdz ar to tā var negatīvi ietekmēt citu tuvumā esošu iekārtu darbību. Iekārtas darbība var radīt traucējumus vairāku radiosakaru dienestu iekārtām - gaisa kuģniecības sistēmas iekārtām, FM apraides sistēmas iekārtām, profesionālo mobilo radiosakaru sistēmām, skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām, valsts aizsardzības sistēmām un radioamatieru radiostacijām, kā rezultātā var tikt radīts risks sabiedrības interesēm.

"Tā kā tirgū nav atļauts piedāvāt iekārtas, kuras rada risku sabiedrības interesēm un nozīmīgi tiek pārsniegtas standartā noteiktās pieļaujamās vērtības, PTAC ir apzinājis šo iekārtu piegādātājus Latvijā un pieprasījis informāciju, kas nepieciešama turpmākām tirgus uzraudzības darbībām, kā arī organizēs šo iekārtu izņemšanu no tirgus un atsaukšanu no komersantiem. Papildus padziļinātai neatbilstību izpētei, kā arī, lai pārliecinātos par citu "Bitmain Technologies" ražoto iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām, PTAC ir pieprasījis skaidrojumu no iekārtas ražotāja, tomēr informācija līdz šim brīdim vēl nav saņemta," informēja iestādē.

Ņemot vērā konstatēto, PTAC aicina kriptovalūtas ieguvei paredzētos datu apstrādes iekārtu importētājus pirms šo iekārtu importēšanas pārliecināties par to, ka tām ir veikta atbilstības novērtēšana un ka ražotājs var nodrošināt nepieciešamos pierādījumus. Savukārt, importētāji un izplatītāji tiek aicināti tirgū nepiedāvāt "Antiminer S9-Miner" ar barošanas bloku "APW3++".

PTAC aicina patērētājus apzināties riskus kādi ir iespējami darbojoties kriptovalūtas tirgū, un atgādina, ka ar kriptovalūtas tirdzniecību var ne tikai nopelnīt, bet arī ļoti daudz zaudēt.