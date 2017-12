Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus Eksportostas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošināt projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanu. Šī projekta mērķis ir novērst ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā, līdz ar ko lokālplānojums paredz atbrīvot pilsētas centru no atklātām beramkravu pārkraušanas operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz vidi.

Lokālplānojuma teritorijas lielāko daļu aizņem plānotās un esošās rūpnieciskās apbūves, tehniskās apbūves un transporta infrastruktūras teritorijas. Teritorijas dienvidu daļā plānojuma risinājumi paredz samazināt rūpnieciskā rakstura apbūvi un teritorijas izmantošanu, aizliedzot veikt ogļu kravu pārkraušanu, uzglabāšanu, beramkravu un lejamkravu operācijas, kā arī veikt tādas funkcijas kā atklāta sauszemes beramkravu un lejamkravu kraušana un uzglabāšana.

Eksportostas teritorijas ziemeļu daļā, kas noteikta kā rūpnieciskās apbūves teritorija, atļauts turpināt esošo rūpniecisko darbību, paredzot iespēju attīstīt vēl neapbūvētās, bet rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamās teritorijas.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, bet izstrādātājs SIA "Metrum".

Savukārt Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt Rīgas brīvostas ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Kundziņsalā, mainot tajā teritorijas atļauto izmantošanu, precizējot ostas pievedceļu kategorijas, kā arī sabalansējot Rīgas brīvostas un tai piegulošo dzīvojamo rajonu attīstību, norādīja Brence.

Plānojuma izstrādes laikā tika rīkotas vairākas informatīvas sanāksmes un teritorijas apsekošana, uz kurām tika aicināti un piedalījās arī iedzīvotāji.

Kundziņsalas vēsturiskā dzīvojamā rajona apbūves teritoriju ir plānots attīstīt kā jauktas izmantošanas teritoriju, kurā ir pieļaujams gan saglabāt un atjaunot esošo apbūvi, gan attīstīt jaunu dzīvojamo un publisko apbūvi.

Biroju, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi plānots attīstīt galvenokārt teritorijās, kas atrodas tiešā brīvostas ražošanas teritoriju tuvumā, tam paredzot atsevišķu apakšzonu. Iedalījums apakšzonās plānots, lai samazinātu iespējamo ražošanas darbību ietekmi uz dzīvojamo apbūvi - trokšņus un vibrācijas no ostas uzņēmumiem.

Saistībā ar transporta infrastruktūras attīstību paredzēts, ka nākotnē tiks izbūvēts jauns dzelzceļa pievedceļš, kas pieslēdzas esošajam dzelzceļa pievedceļam Kundziņsalas teritorijā. Lokālplānojuma risinājumos tiek saglabāti arī visi esošie dzelzceļa pievedceļi un dzelzceļa tilts pāri Sarkandaugavai, kurš var nodrošināt Kundziņsalas ostas teritoriju apkalpi līdz 23 dzelzceļa pāriem diennaktī, skaidroja Brence.

Lokālplānojums paredz nākotnē arī izbūvēt kopīgu transporta koridoru, tajā izvietojot gan publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līniju, gan arī Eksporta ielas pagarinājumu, nodrošinot vismaz divas braukšanas joslas katrā virzienā.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir Rīgas Brīvostas pārvalde, bet izstrādātājs ir SIA "Metrum".

Abiem plānojumiem piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuru rezultāti apkopoti izstrādātajā Vides pārskatā, kas vienlaicīgi ar lokālplānojuma pirmo redakciju arī tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai.