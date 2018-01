Kā pastāstīja Valsts policijas Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs, pagājušā nedēļā policija saņēma ziņojumu, ka Mārupē pie kāda 12 gadus veca zēna esot piebraucis balts mikroautobuss un tajā sēdošais vīrietis aicinājis iekāpt. Reaģējot uz šādu rīcību bērns esot aizskrējis prom.

Valsts policija pārbaudē noskaidrojusi, ka nekādi uzbrukuma mēģinājumi patiesībā nav notikuši, proti, bērns bija pastrādājis nedarbus, tāpēc, lai sevi attaisnotu, izdomājis stāstu par aizdomīgo mikroautobusu. "Bērns acīmredzot pārdzīvoja, tāpēc izdomāja šo stāstu, lai sevi attaisnotu," stāstīja Sozinovs.

Sozinovs uzsvēra, ka nenosoda bērna vecāku vēršanos policijā, jo vecāki nav varējuši zināt atvases nodomus. "Galvenais, lai katrs atceramies, ka visi esam bijuši bērni un katram bijis nedarbs, ko slēpt no vecākiem. Nekas briesmīgs nav noticis, un ir pareizi reaģēt," piebilda policijas priekšnieks.

Ja bērni vecākus vai apkārtējos informē par aizdomīgiem gadījumiem, Sozinovs aicināja nekautrēties un ziņot policijai pa tālruni 110, nevis sūtīt e-pastu vai vienkārši informāciju ievietot sociālajos tīklos. Saņemot informāciju pa tālruni, policija varot ātrāk reaģēt uz notikumu un nosūtīt tuvāko patruļu. Tāpat policijai ir atbilstoši psihologi, kas var efektīvi analizēt notikuma apstākļus un noskaidrot patiesību.

"Aizdomīgos gadījumos es aicinātu vecākus saglabāt mieru un vēsu prātu, jo satraukums rada vēl lielāku satraukumu pašos bērnos, tomēr es aicinātu informēt policiju. Mums, piemēram, šodien bija iesniegums no kāda bērna mātes par to, ka trīs džipā sēdoši vīrieši saukuši bērnu pabraukāties. Esam noskaidrojuši, ka tie patiesībā bija vecāko klašu skolēni, kuri spēlējušies ar veikala iepirkumu ratiņiem un aicinājuši bērnu pabraukāt. No viņu puses tas bija joks," norādīja Sozinovs.