Pagājušā nedēļā vispārējo zināšanu testu nav nokārtojusi puse prokurora amata pretendentu, informēja prokuratūrā.

Vispārējo un juridisko pārbaudījuma pirmajai kārtai bija pieteikušies 74 pretendenti, no kuriem astoņi neieradās. Līdz ar to testu pildīja 66 juristi, no kuriem to nenokārtoja 33 pretendenti.

Lai arī oficiāli prokuratūra konkrētus testa uzdevumus neatklāja, aģentūra LETA noskaidroja, ka iepriekšējos gados testā bija piedāvāti atbilžu varianti uz tādiem jautājumiem, kā piemēram, kurš ir Brīvības pieminekļa autors, kura ir Latvijas garākā upe, cik Latvijā ir novadi.

Otrajā kārtā padziļināti tiks pārbaudītas juridiskās zināšanas, bet pēc tam abas kārtas izturējušos pretendentus izvērtēs komisija. Sekmīgi aizvadot minētās kārtas, prokurora amata pretendentam sešus mēnešus būs jāstažējas prokuratūrā, bet pēc tam jākārto prokurora eksāmens.