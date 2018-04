Pēc viņa teiktā, ĀCM izplatās līdz šim slimības neskartos reģionos, tostarp tas konstatēts arī mežacūkām Kuldīgas, Brocēnu un Saldus novados.

Oļševskis pastāstīja, ka šogad kopumā ĀCM izmeklējumi veikti 3999 mežacūkām. No izmeklētajām mežacūkām slimība līdz šim konstatēta 384, kas ir apmēram iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmenī. No kopumā izmeklētajām mežacūkām 3833 bija nomedītas un no tām 245 konstatēts ĀCM, bet 166 no šogad kopumā izmeklētajām mežacūkām atrastas mirušas un no tām 139 konstatēts ĀCM.

PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktores vietnieks norādīja, ka mājas cūkām ĀCM šogad nav konstatēts - pērn šajā laika periodā bija astoņi slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.

Viņš norādīja, ka šogad Latgalē un Vidzemē pēc aptuveni trīs gadu mierīgāka perioda mežacūku populācijā biežāk konstatē ĀCM saslimšanas gadījumus. To var izskaidrot ar to, ka mežacūku populācija pēc slimības pirmā viļņa ir atkopusies un ir pieaudzis mežacūku blīvums, kas palielina iespējas saslimt ar ĀCM.

Oļševskis gan atzina, ka slimība Latvijā virzās uz priekšu salīdzinoši lēni. Tikmēr Igaunijā no ĀCM brīva palikusi tikai viena sala, kamēr pārējā Igaunija ir ĀCM skarta. ĀCM izplatās arī Polijā, slimība pietuvojusies Varšavai. Tāpat slimība pietuvojusies Ukrainas pierobežas valstīm, kamdēļ, visticamāk, šogad būs jaunas ĀCM skartas valstis Eiropā.

Lai maksimāli pasargātu mājas cūkas no ĀCM un citām infekcijas slimībām, kā arī iespējami samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā, jāievēro stinga biodrošība, uzsvēra Oļševskis. Tāpat arī medniekiem ir svarīgi ievērot biodrošības pasākumus, kas varētu ievērojami ierobežot slimības izplatību.

Jau ziņots, ka ĀCM Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.