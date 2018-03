"Tie būtu teju 26 miljoni eiro, kas tiks samaksāts no visas sistēmas mazāk pārvaldītājiem komisijās jeb vidēji 20 eiro vienam krājējam," prognozē "Swedbank" ieguldījumu pārvaldes vadītājs Pēteris Stepiņš.



Šogad situācija ievērojami mainīsies par labu pensijas krājējiem. Tik liels efekts būs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka samazināta fiksētā komisijas maksa - nozarē kopumā no 1% līdz vidēji 0,7%. Jo lielāks pārvaldītājs, jo mazāka komisijas maksa. "Ja plāna dalībniekam uzkrājums ir 10 000 eiro, tad kādreiz, ja bija fiksētā komisija 1%, tad gadā klients samaksāja 100 eiro komisijās. Ja tagad fiksētā komisija samazinās, piemēram, līdz 0,6%, tad viņš maksās vairs tika 60 eiro gadā," skaidro " Šogad situācija ievērojami mainīsies par labu pensijas krājējiem. Tik liels efekts būs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka samazināta fiksētā komisijas maksa - nozarē kopumā no 1% līdz vidēji 0,7%. Jo lielāks pārvaldītājs, jo mazāka komisijas maksa. "Ja plāna dalībniekam uzkrājums ir 10 000 eiro, tad kādreiz, ja bija fiksētā komisija 1%, tad gadā klients samaksāja 100 eiro komisijās. Ja tagad fiksētā komisija samazinās, piemēram, līdz 0,6%, tad viņš maksās vairs tika 60 eiro gadā," skaidro " SEB Investment Management" vadītājs Jānis Rozenfelds. Tāpat būtiski mainīti nosacījumi tam, kā pārvaldītājs var iekasēt komisijas mainīgo daļu. "Mainīgā ir rezultivitātes prēmija, tātad to var saņemt tikai pie labi padarīta darba. Ja investīciju rezultāts nepārsniedz noteiktus rādītājus, tad mainīgā atlīdzība nepienākas vispār. No šī gada latiņa, kas ir jāpārsniedz, ir kļuvusi daudz, daudz augstāka nekā tā bija agrāk. Ja kāds pārvaldītājs to būs pārsniedzis, tad tas būs izcili padarīts darbs," saka Rozenfelds.



Piemēram, „Swedbank" pensiju pārvaldītājs šogad rēķinās, ka tā ieņēmumi no komisijām mazināsies par aptuveni 3,6 miljoniem eiro. Tātad šā gada pirmajos trīs mēnešos pensiju krājēju kontos palicis par nepinu miljonu eiro vairāk nekā tas būtu bijis iepriekš. Tajā skaitā mainīgā daļa pensiju pārvaldniekiem šobrīd pat nepienākas. Savukārt „SEB", kas ir otrs lielākais pārvaldītājs, arī komisiju ieņēmumus paredz par 2 miljoniem eiro mazākus. Kopumā šogad maksimālā kopējā komisijas maksa aktīvajiem pensiju plāniem samazinājusies no 2% uz 1,3%, konservatīvajiem no 1,5% līdz 1,05%, bet nākamgad šie maksājumi kļūs vēl zemāki.

Kopumā otrajā pensiju līmenī vairāk nekā 1,28 miljonu cilvēku novirzītās sociālās iemaksas un no tām papildu nopelnītais pensijas kapitāls pārsniedz 3 miljardus eiro, tajā skaitā, pērn pārvaldnieki spējuši palielināt pensiju kapitālu par aptuveni 90 miljoniem eiro. Vienlaikus tie savas darbības nodrošināšanai komisijas naudās saņēmuši vairāk nekā 37 miljonus eiro, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.