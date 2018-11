Drīzumā valdībā skatāmo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu samazināt literatūras stundu skaitu, trūkstošās aizstājot ar jaunu priekšmetu "Drāma", ar satraukumu uztvērusi Latvijas Rakstnieku savienības(LRS) biedri. Viņi aicina steigā neapstiprināt nekādus ar izglītības standartu saistītus dokumentus, kamēr tajos netiks nodrošināta latviešu valodas un literatūras stundu pietiekama kvantitāte un kvalitāte, bet Latvijas izglītības sistēma neizveidos stabilas un profesionālas lasīšanas popularizēšanas programmas.

Satraukumu raisījis jaunais pamatizglītības standarts, proti, Ministru Kabineta noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, kas 11. oktobrī izsludināti valsts sekretāru sanāksmē un kurus drīzumā varētu skatīt valdība.

"Delfi" jau vēstīja, ka šobrīd skolas literatūrā var izvēlēties vienu no diviem programmas variantiem. Pirmajā variantā 4.-6. klases posmā ir 175 stundas trīs gados jeb vidēji viena vai divas stundas nedēļā. Savukārt otrajā, kuru īstenojot vairums skolu, ir tieši tikpat, cik tiek piedāvāts tagad – 140 stundas trīs gados jeb divas stundas nedēļā divus gadus, vai divus gadus pa vienai stundai un vienu gadu divas stundas nedēļā.

7.-9. klases posmā pašlaik ir 210 stundas trīs gados jeb divas stundas nedēļā katru gadu. Jaunajā projektā tiek piedāvāts modelis ar 175 stundām trīs gados jeb "1+2+2," liecina IZM pieejamie dati. Pēc iepazīšanās ar projektu un plānotajām pārmaiņām Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija noraidījusi drāmu kā mācību priekšmetu. Skolotāji to definē kā gadu desmitiem izmantotu mācību stratēģiju, kurai arī turpmāk būtu jābūt tikai kā metodisko paņēmienu kopumam, un to varot iekļaut citos mācību priekšmetos.

"Piekrītam Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas paustajam viedoklim, ka literatūras un latviešu valodas stundu samazināšana uz jaunu priekšmetu ieviešanas rēķina nav iespējama. To apjoms jāsaglabā līdzšinējā apmērā," tā uzsver LRS vēstulē, kas adresēta Saeimai, Ministru kabinetam, IZM, Kultūras ministrijai un Saeimā ievēlētajām partijām.

"Lai gan Latvijas skolu sistēma un Izglītības un zinātnes ministrija izmanto Latvijas rakstnieku radītos intelekta augļus, ar nožēlu jākonstatē, ka dialogs starp skolu un autoriem atrodas zemā līmenī. Lēmumi par iespējamo literatūras stundu samazinājumu pieņemti, ignorējot Latvijas Rakstnieku savienību – lielāko Latvijas profesionālo nevalstisko autoru organizāciju literatūras jomā," tā vēstīts LRS vēstulē.

Zem vēstules teksta ir LRS priekšsēdētāja Arno Jundzes vārds. Vēstīts, ka vēstule atbalstīta LRS valdes sēdē, turklāt tai savu individuālo atbalstu pauduši daudzi organizācijas biedri.

Tāpat arī atzīmēts, ka sociālajos tīklos un masu medijos notiek mēģinājums trivializēt situāciju, paužot atbalstu tam vai citam izglītības standarta modelim, tomēr latviešu valodas jautājums nav triviāls pēc būtības. "Tas ir Latvijas valsts nākotnes jautājums. Laikā, kad profesionāli pētnieki daudzviet pasaulē runā par funkcionālo analfabētismu, kas izpaužas kā jaunās paaudzes prasme izlasīt vārdus, nesaprot to jēgu, ir visai dīvaini vērot, ka jaunajos izglītības standartos notiek mēģinājums samazināt to stundu skaitu, kas bērnus un jauniešus pievērš lasīšanai, attīstot viņu domāšanu un valodu," vēstulē norāda LRS.

Organizācijas biedri uztraucas no vienas puses par informācijas kara un viltus ziņu iespējamajām postošajām ietekmēm, bet no otras, par to, ka samazinās Latvijas jauniešu "izredzes darba tirgū un iespējas neapmaldīties pseidoinformācijas gūzmā".

