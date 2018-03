Reliģiskie līderi nevar diktēt politiku. Viņi nav politiķi. Bet reliģisko līderu uzdevums ir izvērtēt politiķu uzvedību un politiku no ticības un morāles viedokļa. Aicināt uz to, lai tiktu respektētas pamatvērtības, ceturtdien intervijā "Neatkarīgajai" saka Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

"Arī man ir mēģināts aizbāzt muti, sakot – tev ir tiesības runāt tikai baznīcā! Tev nav tiesību runāt ārpus tās! Nē! Tās ir manas tiesības! Jo es esmu valsts pilsonis, viens no sabiedrības locekļiem. Mums ir tiesības paust mūsu kaut vai kā nodokļu maksātāju viedokli, mums ir tiesības prasīt, lai arī sabiedriskajos masu saziņas līdzekļos parādās informācija, kura mūs interesē," uzsver arhibīskaps.

Viņš min, ka Parīzes deklarācijā, ko "Eiropas konservatīvie domātāji, intelektuāļi, zinātnieki" 2017. gada maijā parakstījuši pēc tikšanās un spriešanas par Eiropas nākotni, un kurā analizēti Eiropā notiekošie procesi, piesaukto "Eiropas viltus patronu" patiesās intereses un mērķi nav vis reāla Eiropas vienotība, bet gan nauda un ietekme.

"Un tad, ja kristīgās vērtības pabīdīa malā, tauta kļūst vieglāk manipulējama. Tad vieglāk sasniegt savus mērķus. Kristīgiem cilvēkiem ir asāka redze, viņi vieglāk atšķir īsto liberālismu no viltus liberālisma, no ideoloģizētā liberālisma, kuram nav nekā kopīga ar iecietību. Mēs šodien arvien vairāk redzam, ka tā sauktie iecietības sludinātāji, tie, kuri vēršas pret vardarbību, ir pret to ar vienu izņēmumu. Vardarbība ir pieļaujama attiecībā pret tiem, kuri neatbalsta viņu ideoloģiju," saka katoļu arhibīskaps.

"Viņi redz baznīcu politiskās kategorijās. Viņi to vērtē pēc sava mēra... Viss ir tikai nauda, vara, ietekme un dominēšana... Viņi redz baznīcu kā vienu no ideoloģiskiem strāvojumiem, kā viena ideoloģiska strāvojuma pārstāvi un apkaro to ar politiskiem un ideoloģiskiem līdzekļiem. Līdzīgi, kā to savulaik darīja komunisti. Jo arī šis ideoloģiskais strāvojums, kurš tagad pārņem Eiropu, visu mēra ar savu mēru, visu redz tikai savās kategorijās," norāda Stankevičs.

Viņš atzīmē, ka "tas Eiropas elites noteicošais slānis, kas ir pie stūres" rīkojas tāpat kā savulaik komunisti, kas bijuši pārņemti ar ideju par "vienīgo pareizo", aicinot vērsties un vēršoties "pret tiem, kas pretojas, kas traucē mums darīt visus laimīgus. Šobrīd tas nenotiek ar fiziskas iznīcināšanas līdzekļiem. Tas notiek caur diskreditāciju, izsmiešanu, apgalvojot, ka tā ir tumsonība, atpalicība, ka tas nav moderni utt. Viss tas pats, tikai mehānismi smalkāki".

Stankevičs min, ka tā sauktā neitralitāte, pasaules uzskatu neitralitāte nepastāv. "Jo tad, ja tiek pateikts, ka mēs par reliģiju nedrīkstam runāt, jo mums jābūt neitrāliem, nevienam nedrīkst neko uzspiest, tad tas jau nozīmē, ka mums tiek uzspiesta neticība, ateisms. Var teikt, ka sabiedrībai tiek skalotas smadzenes. Tā tiek ateizēta," norāda garīdznieks.

"Šī vēlēšanās – panākt, lai reliģiskie līderi runā tikai savos dievnamos un lai pamatuzstādījumus sabiedrība nosaka, teiksim, ar referendumiem vai parlamenta balsojumiem – atbilst tam, ko vēlas šie "Eiropas viltus patroni". Bet – kam ir uzdevums runāt par to, ka ir objektīvā patiesība, ka ir ne tikai dabas likums, bet arī morāles likums, kas ierakstīts cilvēka sirdī? Par šīm objektīvajām likumsakarībām, kuras arī pastāv cilvēku sabiedrībā... Tiek piedāvāts to ignorēt, noteikt vienkārši ar voluntāru lēmumu palīdzību. Tā arī notiek šī pamatu izskalošana," savu nostāju skaidro arhibīskaps.

Vaicāts, kādu nākotni paredz kristietības un citu pasaules reliģiju attiecībām Eiropā, viņš atbild, sakot, ka "vienkārši nav. Bet – nav jau cita ceļa. Katoliskās baznīcas attieksme pret lielajām pasaules reliģijām tika noformulēta Vatikāna Otrajā koncilā, uzsverot, ka tajās ir patiesības graudi, pret kuriem izturamies ar cieņu".