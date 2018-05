Ar pirmdienu atsākas būvdarbi uz Rīgas apvedceļa Salaspils pusē. Posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas būs ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme būs stipri palēnināta, ziņo VAS " Latvijas Valsts ceļi ".

Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem uzņēmums iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus. Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa būs iespējams izbraukt ne ātrāk kā 45 minūtēs. Ceļa Ulbroka–Ogre krustojumā ar Rīgas apvedceļu tagad drīkst braukt tikai taisni, nogriešanās uz apvedceļu ir aizliegta. Apvedceļa remontposmā ir četri luksoforu posmi, nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē regulētāji. Uz tilta pār Mazo Juglu ir platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais posma šķērsošanas laiks ir 45 minūtes.

Vieni no plašākajiem remontdarbiem valstī ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 15 luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa pusotru stundu.

Ceļā no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi jārēķinās, ka uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne, posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem, ir remonts un pieci luksoforu posmi. Pa dienu to skaits pieaug līdz septiņiem, un viss posms prasa stundu ceļā.

Ceļā no Rīgas uz Daugavpili un otrādi jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākos posmos uz Daugavpils šosejas un uz tilta pie Daugavpils, kā arī pie Baltkrievijas robežas.

Uzņēmums norāda, ka aktīva būvdarbu sezona norit visā valsts autoceļu tīklā, tāpēc autobraucējiem jārēķinās, ka daudzviet ieviesti satiksmes ierobežojumi. Pilna būvdarbu karte ir pieejama "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā.