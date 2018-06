Būvnieki jūnija vidū, veicot ceļa posma no Madlienas līdz Skrīveriem remontu, uzgājuši visai nepatīkamas vēstures paliekas – Lobes tilta balstos un kādā aizbērtā caurtekā atrastas sprāgstvielas vēl no Otrā pasaules kara laikiem, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Sprāgstvielas bija palikušas zem ceļa aizbērtā caurtekā, ko kara laikā nebija izdevies uzspridzināt. Gan tiltā, gan caurtekā atrastās sprāgstvielas neitralizējuši sapieri.

Tiesa tas nav bijis vienīgais šogad apjomīgākā ceļa remonta veicēju nepatīkamais atklājums. Madlienas pusē, būvējot ceļa pamatus, atklājās dūņveidīga šķidra kūdra, kas sniedzās 10 metru dziļumā. Šo problēmu nevarēja atrisināt ar tradicionālām metodēm, kūdru izrokot. Lai samazinātu izmaksas un ietaupītu laiku, tiek meklēta cita pieeja un ar padomu talkā saukti ceļu būves speciālisti no ārvalstīm.

Jau ziņots, ka vislielākie remontdarbi valsts autoceļu tīklā šogad notiek uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) posmā no Madlienas līdz Skrīveriem, kopumā 23 kilometru garā posmā. Ceļš tiek remontēts no 47,20. kilometra līdz 60,29. kilometram un no 61,27. kilometra līdz 71,27. kilometram. Abos posmos tiek izbūvētas jaunas salizturīgā un šķembu pamata kārtas, kam virsū tiks klātas trīs kārtas asfalta.

Vienlaikus tiek pārbūvēti tilti pār Braslu un Lobi un atjaunots tilts pār Ogri. Pēc pārbūves posmos būs sakārtota ūdens novades sistēma, uzlabota satiksmes drošība un atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas. Skrīveros izbūvēs arī lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu, ierīkos ceļa apgaismojumu un pārbūvēs elektrotīklus, kā arī tilta pār Maizīti vietā iebūvēs tērauda caurteku.

Posmu no Madlienas līdz autoceļam Tīnūži–Koknese (P80) būvē AS ''A.C.B.''. Šo darbu līgumcena ir deviņi miljoni eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), projektu līdzfinansē ERAF. Šajā posmā darbus plānots pabeigt 2019. gada vasarā. Iepriekš būvdarbi tur veikti pagājušā gadsimta 80. gados.

Savukārt posmu no autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) līdz Skrīveriem pārbūvē SIA ''Strabag''. Šo darbu līgumcena ir 10,7 miljoni eiro, ieskaitot PVN, un arī tos līdzfinansē ERAF. Arī šo posmu paredzēts pabeigt 2019. gada vasarā. Iepriekš šajā posmā būvdarbi ir veikti pagājušā gadsimta 80. gados.