Nespēju iedomāties, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs varētu būt vainojams viņam inkriminētajos noziegumos, otrdien paziņojis ekspremjers un bijušais centrālās bankas vadītājs Einars Repše . "Ja viņš nav vainīgs, viņam šobrīd nav jāatkāpjas no amata. Tā būtu Latvijas nedraugu uzvara," pārliecināts ir Repše.

"No KNAB vēlētos redzēt iespējami ātru situācijas risinājumu vienā vai otrā virzienā. Līdz šim ļoti cienu gan manu draugu un kolēģi Rimšēviču, gan mūsu tiesībsargājošās iestādes. Tagad grūti iedomāties, ka abi varētu arī turpmāk palikt vienā laivā. Ļoti ceru uz drīzu un izsmeļošu situācijas skaidrojumu tiesiskā ceļā ar faktiem un pierādījumiem," tviterī paziņojis Repše.

"Ļoti ceru, ka nesenās procesuālās darbības bija patiesi nepieciešamas, un to pamats nebija pierādījumos nepamatotas aizdomas, viena ieinteresēta cilvēka sūdzība, vai vienas preses aģentūras izplatīta, iespējams tendencioza, informācija. Pretējā gadījumā tā nedrīkstēja notikt," turpina ekspremjers.

Jau ziņots, ka neskatoties uz politiķu aicinājumiem atstāt amatu, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs nolēmis neatkāpties no centrālās bankas prezidenta amata. Viņš no amata neatkāpsies, jo nav vainīgs, jo tas esot apmelotāju mērķis, lai viņš atkāptos un nevarētu sevi aizstāvēt. Vēršanos pret sevi Latvijas Bankas prezidents pamatoja ar to, ka viņš iestājies pret komercbankām, kas Latvijā īsteno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Rimšēvičs neatkāpsies, pat neskatoties uz to, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs piemērojis viņam aizdomās turētā statusu kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 320. panta 4. daļas par kukuļa pieprasīšanu, izspiešanu vai pieņemšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vai ja kukulis pieņemts pēc tā izspiešanas. Kukuļa apmērs bijis ne mazāk kā 100 000 eiro.

Kriminālprocesā, ko 15. februārī ierosināja KNAB, figurē divas personas - augsta Latvijas Bankas amatpersona un kāda fiziska persona, iepriekš informēja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.