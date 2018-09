Projekts paredz 454 dažādas jaudas LED gaismekļu uzstādīšanu atkarībā no ielas klasifikācijas un transporta plūsmas intensitātes. Jaunie ekonomiski gaismekļi parādīsies Strādnieku šķērsielā, Ziemeļu, Dārzu, Pulkveža Brieža, Seiles, Valdemāra ielā, Stādītā meža mikrorajonā un citur. Gaismekļi būs aprīkoti ar attālinātas vadības bloku un tos varēs regulēt. Gaismekļus papildus aprīkos arī ar sensoriem, kas reaģēs uz transporta tuvošanos un atkarībā no tā regulēs apgaismojuma intensitāti. Proti, mašīnai tuvojoties, gaisma paliks intensīvāka un objektu satikšanās punktā sasniegs lielāko spilgtumu, kas sāks mazināties, transportlīdzeklim attālinoties no gaismekļa sensora.

Līdzās jauniem gaismekļiem tiks ieviesta arī transportlīdzekļu uzskaites sistēma, kas nākotnē ļaus precīzāk iestatīt apgaismojuma jaudu konkrētās ielās, jo patlaban apgaismojuma intensitāte tiek noteikta, tikai pamatojoties uz kopējiem datiem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 518 243 eiro. Pašvaldība līdzfinansēs 30%, tāpēc tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 155 572 eiro apmērā.

Projekts neparedz veco apgaismojuma stabu un kabeļu maiņu, to stāvoklis tiks izvērtēts un, ja tas būs neapmierinošs, par pašvaldības līdzekļiem tiks veikta nomaiņa.