Budžeta prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējumu.

Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 24,9 miljonu eiro apmērā, kas ir 51% no kopējiem ieņēmumiem. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kas šogad tiek prognozēts 14,9 miljonu eiro (30,7%). Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma prognozēti 806 900 eiro (1,7%), pārējie pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - trīs miljonu eiro (6,5%). 2018. gadam dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknei noteikta – 4 471 766 eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumu sadaļā līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai - 16,7 miljoni eiro (22,5%), kultūrai, atpūtai un sportam – 19,1 miljons eiro (25,7%), ekonomiskajai darbībai - 28 miljoni eiro (37,6%) un sociālajai aizsardzībai - 5,6 miljoni eiro (7,6%).

Izvērtējot pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2018. gadam iekļauti projekti par kopējo summu 49,9 miljoni eiro, tajā skaitā ārējais finansējums – 25,4 miljoni eiro un pašvaldības finansējums – 24,5 miljoni eiro.

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2018. gadā būs: Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 8,4 miljoni eiro; Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 842 000 eiro un Sporta aktivitāšu laukuma izveide Raiņa parkā – 100 000 eiro.

Savukārt lielākie ES struktūrfondu līdzfinansētie projekti būs: Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknē, kā arī Rēzeknes un Viļānu novados – 7,1 miljons eiro; uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes Ziemeļu mikrorajonā – 4,1 miljons eiro; Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai – 4,2 miljoni eiro un projekts "Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru" – 5,5 miljoni eiro.

Pašvaldības aizņēmuma saistības veido arī Rēzeknes domes lēmumi par finansējuma nodrošināšanu ES līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Saistību apmērs šogad tiek prognozēts 5,2% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

2018.gada budžets veicinās iepriekšējos gados sākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālākai ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.