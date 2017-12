Aizsardzības ministrijas Preses nodaļas pārstāve, kapteine Sandra Brāle informēja, ka tas bija NATO iznīcinātāju vienības, konkrēti - divu ASV F-15 iznīcinātāju, kas šobrīd veic NATO patrulēšanas operāciju Baltijas valstu gaisa telpā, treniņlidojums.

Vienība izvietota Lietuvas Gaisa spēku aviācijas bāzē Šauļos.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka gan vispārējās, gan operacionālās gaisa satiksmes lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā. Līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.

Heard what could have been a NATO jet scramble over Riga. Skanēja kā NATO iznīcinātāja starts virs Rīgas.

— juriskazha (@juriskazha) December 28, 2017