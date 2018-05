Maksātnespējīgais riepu apsaimniekotājs SIA "Riepu bloki" uzglabātas riepas Starta ielā, Rīgā, no teritorijas plāno pakāpeniski izvest gada laikā, norādīja maksātnespējas administrators Haralds Velmers.

Viņš atzīmēja, ka šā gada 19. aprīlī notikušajā SIA "Riepu bloki" kreditoru sapulcē klātesošie apstiprināja uzņēmuma segtos izdevumus 400 eiro apmērā, kā arī izdevumus aptuveni 700 eiro apmērā, kas saistīti ar teritorijas nomu Rīgā, Starta ielā 7a un Starta ielā 8, kur patlaban tiek uzglabātas nodotās riepas līdz to izvešanai.

Vienlaikus Velmers informēja, ka papildus norit pārrunas par riepu izvešanu no to uzglabāšanas vietām, saistībā ar to, ka SIA "Riepu bloki" ir anulēta licence darbībai ar minēto atkritumu apsaimniekošanu. "Paredzēts riepas pakāpeniski izvest no teritorijām gada laikā," sacīja maksātnespējas administrators.

Kā ziņots, SIA "Riepu bloki" iesniegto nenodrošināto kreditoru prasījumu kopējā summa ir 13,489 miljoni eiro, tostarp galvenie prasījumi ir 12,908,miljonu eiro apmērā, bet blakus prasījumi ir 580,7 tūkstošu eiro apmērā, no kuriem atzītā summa ir 10,5 tūkstoši eiro, kuru veido galvenie prasījumi 10,2 tūkstošu eiro apmērā un blakus prasījumi 244 eiro apmērā.

Vēstīts, ka 2018.gada sākumā Liepājas tiesa pasludināja kompāniju "Riepu bloki" par maksātnespējīgu. Maksātnespējas pieteikumu bija iesniedzis pats uzņēmums, norādot, ka izveidojušies nodokļu parādi vairāk nekā 13 miljonu eiro apmērā, bet "Riepu bloku" pašu līdzekļi ir 22 700 eiro.

Vienlaikus šogad marta sākumā kompānijai Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds bija 13,487 miljonu eiro apmērā, liecina "Firmas.lv" dati.

Tāpat ziņots, ka Valsts vides dienests iepriekš pārtrauca līgumu ar "Riepu blokiem", kas Starta ielā, Rīgā, bija uzkrājis tonnām riepu, kā arī aprēķināja uzņēmumam soda naudu 12,9 miljonu eiro apmērā par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu.

"Riepu bloki" 2016. gadā strādāja ar 222 469 eiro apgrozījumu un zaudējumiem 31 441 eiro apmērā.

Kompānija "Riepu bloki" reģistrēta 2007. gadā, un tās pamatkapitāls ir 56 914 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir SIA "Eko alternatīva", kas pieder Aviaram Dronkam (51%), Ilgonim Ragam (16%), Ernestam Skopānam (16%), Mārim Mežapuķem (10%) un Markam Baltkalnam (7%).