Pērn novembrī uz Rīgu atveda pirmo miljons eiro vērto trolejbusu, taču līdz šim tas no depo joprojām nav izbraucis. 16 miljonus vērtais projekts ir iestrēdzis. To solīja pabeigt pavasarī, tad vasarā, tagad jau trolejbusu parādīšanos ielās sola tikai rudenī. Projektu kavējot tehniskas ķibeles. Var izrādīties, ka vēl pamatīgāk ūdeņraža trolejbusu projektu nobremzēs nesakārtoti likumi, ieskicē TV.

Sabiedriskais transports ir partijas "Saskaņa" vadītās Rīgas domes lepnums. Pilsētas vadība rūpējas, lai rīdziniekus pārvadātu jaunākie un modernākie tramvaji, trolejbusi un autobusi. Ik gadus tam no pilsētas budžeta atvēlot vairāk nekā simts miljonus eiro. Tagad izaicinājums ir pāriešana uz videi nekaitīgiem trolejbusiem un autobusiem.

Pirms vairāk nekā diviem gadiem "Rīgas Satiksme" paziņoja par saviem ambiciozajiem plāniem rīdziniekus pārvadāt ar ūdeņradi darbināmos trolejbusos. Patlaban ūdeņraža uzpildes stacijas ēka ir uzbūvēta, iekārtas ir atvestas, taču teritoriju joprojām apjož žogs un zālāja vietā aug nezāles, raksturo raidījums.

Rīga pirmā pasaulē izvēlējās ieviest ar ūdeņradi darbināmos trolejbusus, tā varēja piesaistīt Eiropas naudu, kas paredzēta inovācijām. Nekur citur pasaulē neviens vēl nebija iedomājies, ka trolejbusam var uzmontēt ūdeņraža iekārtu, kas ražos elektrību. Lai gan Eiropas ierēdņiem ideja likās atbalstāma, projekta efektivitāti apšauba zinātnieki.

"Trolejbusam taču ir kontakttīkls. Man nav skaidrs, kāpēc būtu vajadzīgs ar ūdeņradi darbināms trolejbuss," komentē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs, norādot, ka tas būtu saprotams autobusa gadījumā.

Viņš arī norāda, ka neredz iemeslu, kāpēc ūdeņraža trolejbuss būtu nepieciešams, lai mērotu nelielus gabalus bez stangām, jo to vienkāršāk būtu atrisināt ar litija akumulatoriem, kas noteikti sanāktu lētāk par ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu.

Tikmēr Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Baraņņika pauž pārliecību, ka projekts ir pamatots.

"Atkārtošu to, ka mēs vēlreiz pasvītrosim, ka tas ir testa projekts arī priekš Rīgas un trolejbuss ir ņemts, jo trolejbuss var darboties gan kā parastais trolejbuss ar vadu palīdzību, gan kā transportlīdzeklis ar ūdeņraža degšanu. Elektriskais dzinējs, kas darbināms ar ūdeņraža degšanu. Līdz ar to mēs to ūdeņražu aprīkojumu testēsim, sliktākajā gadījumā, kam es neticu, sliktākajā gadījumā mums paliks trolejbusi, kuri kalpos Rīgas ielās," viņš skaidro.

2016. gada pavasarī Rīgas Satiksme īpaši sasauktā preses konferencē paziņoja, ka par 16 miljoniem eiro būvēs ūdeņraža uzpildes staciju Vienības gatvē un pirks desmit trolejbusus. Astoņus miljonus maksās Eiropa, astoņus – "Rīgas satiksme". Projektu solīja pabeigt līdz 2017. gada rudenim.

Būvniecībai "Rīgas Satiksme" izvēlējās firmas "Velve" un SIA "Hydrogenis" apvienību. "Velve" būvē sienas, bet "Hydrogenis" atbild par ūdeņraža ražošanu, uzglabāšanu un uzpildi. Firmas pie darba ķērās pagājušā gada pavasarī. 15. maijā Rīgas domes un uzņēmuma vadība svinīgi iemūrēja kapsulu stacijas pamatos. Septembrī jau gandrīz gatavo staciju apmeklēja arī Nils Ušakovs. Divus mēnešu vēlāk viņš savā tvitera kontā ziņoja par pirmā trolejbusa piegādi.

Tomēr plāni nepiepildījās. Miljonu vērtais trolejbuss tika nolikts parkā un tur arī palika gaidīt pavasari. Pēc "Nekā personīga" ziņām, ziemā ar trolejbusu noticis incidents. "Rīgas Satiksmes" darbinieku neuzmanības dēļ trolejbusam gandrīz sabojāts dārgais ūdeņraža dzinējs. Konkursa nolikumā bija prasība, ka trolejbusam jāiztur mīnus 40 grādu aukstums. Taču ūdeņraža iekārta ir daudz vārīgāka un to var sabojāt, ja temperatūra pazeminās zem plus pieciem grādiem, tāpēc trolejbusam nepārtraukti jābūt pieslēgtam elektrībai.

"Nebija vienkārši izlasījuši instrukciju, instrukcija bija. Mēs to uzzinājām momentāni, tāpēc ka mums trolejbuss ziņo par sevi katru minūti katru sekundi, kas ar viņu notiek," skaidro SIA "Solaris Bus&Coach" Latvija vadītājs darbam ar klientiem Baltijas valstīs Rolands Katkēvičs.

Šā gada martā "Nekā personīga" novēroja, kā speciālisti mēģina pievienot trolejbusu ūdeņraža uzpildes tankam. Process acīmredzami nesekmējās un eksperimentētāji centās aizgaiņāt "Nekā personīga" filmēšanas grupu.

Rīgas Satiksmē atzīst, ka ir problēmas ar ūdeņraža uzpildīšanu. To nevar izdarīt pietiekami ātri un droši. No gada sākuma

Rīgas Satiksmes sadarbības partneru eksperimenti ar ūdeņraža iedabūšanu trolejbusā var izrādīties nelikumīgi. Ūdeņradis ir bīstams – saskaroties ar skābekli, tas eksplodē. Ūdeņraža glabāšana un uzpildīšana notiek zem liela spiediena. Šādas iekārtas īpaši jāuzrauga. Latvijai saistoši Eiropas noteikumi paredz, ka neatkarīgai inspekcijai ūdeņraža stacijas drošība jāpārbauda ne vien pirms nodošanas ekspluatācijā, bet vēl pirms tiek testēta transporta uzpildīšana. "Rīgas Satiksmes" uzpildes stacijas būvētāji to nav ņēmuši vērā.

Tomēr eksperimentētājus neviena iestāde nevar sodīt. Uzpildes stacijas ir Satiksmes ministrijas atbildība, taču tās izstrādātie un šī gada sākumā valdībā steigā pieņemtie noteikumi rada haosu.

Šobrīd jau saražoti visi desmit Rīgas pasūtītie ūdeņraža trolejbusi. Deviņi atrodas Polijā pie ražotāja, kur gaida, kad Rīga būs gatava tos palaist ielās.